У МОК дослухалися до Валієвої
Глава дисциплінарної комісії Міжнародного олімпійського комітету Денис Освальд розповів, чому росіянку все ж таки допустили до змагань на Олімпіаді.
До теми Те, що їй дозволили кататися, створить величезний прецедент, – експертка про допінг Валієвої
За його словами, сама ж фігуристка пояснила потрапляння забороненого триметазидину у свій організм тим, що він входив до складу ліків, які приймав її дідусь. У результаті сталося так зване побутове забруднення.
Після брифінгу Денис Освальд сказав, що аргументом Валієвої на користь скасування її відсторонення було забруднення з продуктом, який вживав її дідусь,
– написав у своєму твітері журналіст USA TODAY Том Шад.
Черговий допінговий скандал за участі росіян
- Збірна ОКР перемогла у командному турнірі з фігурного катання на Олімпіаді-2022.
- Проте нагороди росіяни все ж таки не отримали. Ситуація повторюється – знову завадив допінг.
- Цього разу заборонену речовину виявили у допінг-пробах 15-річної Каміли Валієвої. Саме її виступ приніс команді ОКР найбільшу кількість балів.
- Проте росіянка вийде на лід, щоб виступити у короткій програмі на Олімпіаді-2022.
- Російські фігуристи не отримають золоті нагороди за перемогу у командних змаганнях на Олімпіаді-2022. Міжнародний олімпійський комітет не планує їх нагороджувати.
- Якщо ж Валієва буде серед призерів в одиночних змаганнях, то тут теж не відбудеться церемонія нагородження. Нагородження спортсменів, які здобули нагороди у фігурному катанні, відбудуться вже після того, як буде розглянута справа щодо допінгу у Валієвої.