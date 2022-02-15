У МОК дослухалися до Валієвої

Глава дисциплінарної комісії Міжнародного олімпійського комітету Денис Освальд розповів, чому росіянку все ж таки допустили до змагань на Олімпіаді.

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За його словами, сама ж фігуристка пояснила потрапляння забороненого триметазидину у свій організм тим, що він входив до складу ліків, які приймав її дідусь. У результаті сталося так зване побутове забруднення.

Після брифінгу Денис Освальд сказав, що аргументом Валієвої на користь скасування її відсторонення було забруднення з продуктом, який вживав її дідусь,

– написав у своєму твітері журналіст USA TODAY Том Шад.

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