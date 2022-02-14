Росіян не нагороджуватимуть

Виконком Міжнародного олімпійського комітету вирішив не проводити церемонію нагородження призерів командного турніру фігуристів на Олімпіаді-2022.

Саме тут збірна ОКР виграла золоті медалі, після чого виявилося, що в 15-річної Каміли Валієвої є позитивна допінг-проба.

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МОК спочатку оскаржив рішення щодо подальшої участі Валієвої на Олімпіаді-2022. Але Спортивний арбітражний суд відхилив їх позов, дозволивши Валієвій виступати й далі. Однак це був розгляд щодо її допуску до змагань, але не про сам допінг.

Тепер же МОК вирішив, що церемонії нагородження не буде.

"З огляду на справедливість щодо всіх спортсменів і зацікавлених НОК, було б недоцільно проводити церемонію нагородження медалей у командному заліку з фігурного катання під час зимових Олімпійських ігор у Пекіні 2022 року, оскільки це включатиме спортсмена, який, з одного боку, має позитивний результат А-проби, але порушення антидопінгових правил якого, з іншого боку, ще не встановлено", – йдеться в заяві МОК.

Якщо ж Валієва буде серед призерів в одиночних змаганнях, то тут теж не відбудеться церемонія нагородження.

Нагородження спортсменів, які здобули нагороди у фігурному катанні, відбудуться вже після того, як буде розглянута справа щодо допінгу у Валієвої.