Сповнений сенсацій тур
У чемпіонаті України сезону 2023-2024 підійшов до завершення 4 тур. У перші два дні команди не радували глядачів яскравою грою, але в неділю прорвало, пише 24 канал.
До теми Кривбас та Шахтар видали божевільний матч в УПЛ із шістьма голами та трьома вилученнями: відео
У восьми зустрічах вікенду було забито аж 23 голів. Це в середньому 2,88 м'ячі за матч, що є гарним показником. Всі результати четвертого туру виглядають наступним чином:
- ЛНЗ – Полісся 1:2
- Зоря – Олександрія 0:0
- Верес – Ворскла 1:2
- Металіст 1925 – Минай 1:0
- Рух – Колос 1:1
- Дніпро-1 – Оболонь 1:2
- Чорноморець – Динамо 3:2
- Кривбас – Шахтар 3:3
Основні моменти 4 туру
Вікенд подарував фанатам безліч сенсацій. Жодна із команд топ-4 минулого сезону не змогла здобути перемогу. Найбільш несподіваним результатом варто визначити поразку Дніпра-1 від Оболоні, яка коштувала Олександру Кучера тренерського поста.
Так само програло на виїзд і Динамо. Команда Мірчі Луческу нарвалась на грамотну та солідну гру Чорноморця, який таки зміг вирвати перемогу в компенсований час. Це вивело підопічних Григорчука на друге місце в турнірній таблиці.
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Найбільш яскравим видався матч за участю Шахтаря. "Гірники" розписали результативну нічию з Кривбасом, забивши на двох шість голів. Крім цього, суддя тричі показував червону картку.
Насиченою видалась гра між несподіваними лідерами УПЛ Рухом та Колосом. Команди показали якісну гру та розписали мирову – 1:1.
Важливі зміни відбулись і внизу таблиці. Перші очки набрали Ворскла та Металіст 1925, які обіграли Верес та Минай відповідно. Саме дві останні команди і опустились в зону вильоту за підсумками туру.
Турнірна таблиця УПЛ
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|І
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Рух
|4
|3
|1
|0
|8-3
|10
|2
|Чорноморець
|4
|3
|0
|1
|7-4
|9
|3
|Колос
|4
|2
|2
|0
|5-1
|8
|4
|Шахтар
|4
|2
|2
|0
|8-6
|8
|5
|Олександрія
|4
|2
|1
|1
|3-2
|7
|6
|Кривбас
|4
|2
|1
|1
|8-5
|7
|7
|Динамо
|3
|2
|0
|1
|10-6
|6
|8
|Полісся
|4
|2
|0
|2
|5-4
|6
|9
|Оболонь
|4
|1
|1
|2
|4-7
|4
|10
|Зоря
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|11
|Дніпро-1
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|12
|Металіст 1925
|3
|1
|0
|2
|2-3
|3
|13
|ЛНЗ
|4
|1
|0
|3
|4-6
|3
|14
|Ворскла
|3
|1
|0
|2
|4-7
|3
|15
|Верес
|4
|0
|1
|3
|2-7
|1
|16
|Минай
|4
|0
|1
|3
|2-9
|1
Варто знати Рух та Колос розійшлись миром та залишились на чолі турнірної таблиці УПЛ: відео голів
Найкращі бомбардири УПЛ:
- Юрій Климчук (Рух) – 3
- Владислав Ванат (Динамо) – 3
- Андрій Ярмоленко (Динамо) – 3
Розклад 5 туру чемпіонату України
- 26 серпня (субота), 15:00. ЛНЗ – Металіст 1925
- 26 серпня (субота), 17:00. Олександрія – Полісся
- 27 серпня (неділя), 13:00. Минай – Зоря
- 27 серпня (неділя), 15:00. Колос – Шахтар
- 27 серпня (неділя), 17:00. Ворскла – Чорноморець
- 27 серпня (неділя), 19:00. Рух – Дніпро-1
- 28 серпня (понеділок), 17:00. Оболонь – Кривбас
- Перенесено. Динамо – Верес