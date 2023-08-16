Минулого року Дніпро-1 посилив свій менеджмент новим спортивним директором. Ним став Євген Красніков, який довгий час до цього працював у Металісті.

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Клуб провів гарний сезон в УПЛ та претендував на чемпіонство до останніх турів. Також Дніпро-1 вийшов у плей-офф Ліги конференцій. Тепер же Красніков оголосив про свій відхід із дніпровської команди.

Минулого року я прийняв пропозицію керівництва Дніпра-1 взяти на себе селекційну політику клубу та сформувати тренерський штаб. Після того, як команду залишив Ігор Йовичевич та сім футболістів основного складу, я вважаю, нам вдалося сформувати боєздатну команду. Якби вдалося виграти чемпіонат, вважав би для себе сезон успішним! На сьогоднішній момент у Дніпрі залишилася команда, яка і у цьому сезоні готова боротися з чемпіонство. Після закінчення сезону я довго розмірковував над рішенням, але вважаю його абсолютно вірним. Тому звернувся до генерального директора Андрія Русола з проханням звільнити мене з посади спортивного директора. Вважаю, що на сьогоднішній момент у клубі є достатньо фахівців, які зможуть підняти команду на якісно новий рівень. Найближчим часом я планую повернутися до роботи в Металісті,

– заявив Євген.

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Нагадаємо, шо Красніков був спортивним директором Металіста з 2005 по 2013 роки. Саме в цей час харків'яни показували найкращі результати – шість бронзових медалей та одна срібна в УПЛ, а також чвертьфінал Ліги Європи.

Відзначимо, що Дніпро-1 не надто добре почав звітний сезон. Команда вилетіла з Ліги чемпіонів та розгромно програла Славії на старті Ліги Європи. У перших двох турах УПЛ дніпряни набрали 4 очки в іграх з Поліссям та Минаєм.