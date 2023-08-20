Дніпро-1 – Оболонь 1:2

Голи: Піхальонок, 16 (пен) – Тарануха, 46, Краснопір, 83.

У неділю, 20 серпня, в УПЛ завершується 4 тур сезону 2023-2024. У першому матчі дня віцечемпіон України Дніпро-1 приймав новачка Оболонь, пише 24 канал.

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Обидві команди стартували не найкращим чином. Дніпряни ледь вирвали перемогу у Полісся, але втратили очки з Минаєм. У свою чергу кияни взяли лише один бал у трьох матчах.

Для команди Кучера ця зустріч наклалась на єврокубковий шлях. Цього тижня Дніпро-1 вилетів від Славії в Лізі Європи, а вже наступного гратиме проти словацького Спартака в Лізі конференцій.

Гра складалась явно не за планом віцечемпіона, але господарі таки змогли вийти вперед в середині першого тайму. Допоміг йому у цьому вкрай спірний пенальті, коли суддя трактував зіткнення Нагієва та Рубчинського як фол першого.

Хай там як, а Піхальонок з позначки рахунок відкрив. Оболонь активізувалась після перерви і змогла забити аж двічі. Вирішальним фактором можна назвати вихід на заміну Ігоря Краснопіра.

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На першій же хвилині другого тайму він вивів Тарануху на ударну позицію і той прошив Кінарейкіна пострілом у ближню дев'ятку. А на 83 хвилині Ігор вже сам вивів Оболонь вперед, реалізувавши вихід сам-на-сам після хитрого пасу від Груші.

Дніпро-1 створив навалу, але зрівняти рахунок так і не зміг. Таким чином, Оболонь здобуває першу перемогу в УПЛ після повернення та залишає зону вильоту. В наступному турі кияни приймуть Кривбас, тоді як на дніпрян чекає виїзд до Руха.

Відеоогляд матчу Дніпро-1 – Оболонь: