Панатінаїкос – Дніпро-1 2:2

Голи: Шпорар, 15, 70 – Довбик, 24, Сарапій, 54.

Дніпро-1 відіграв свій другий матч проти Панатінаїкоса у кваліфікації Ліги чемпіонів. Перша гра вийшла провальною для віцечемпіона УПЛ, пише 24 канал.

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У номінально домашньому матчі в словацькому Кошице греки здобули комфортну перевагу за рахунку 3:1. У Афінах нашій команді треба було вигравати як мінімум у два м'ячі.

Перед грою у дніпрян виникли проблеми зі здоров'ям у низки граців. Футболісти почали жалітись на отруєння, а клуб звинуватив Панатінаїкос у неналежній організації матчу.

Дитяча помилка від оборони

Як підсумок, з перших хвилин не змогли вийти Гуцуляк та Сваток. З іншого ж боку в основу повернувся Піхальонок, який був травмованим. Гра одразу пішла не по плану українців.

Дике непорозуміння виникло між Адамюком та Волинцем. У результаті Шпорар перехопив м'яч та перекинув кіпера Дніпра-1. Це поставило команду Кучера перед необхідністю забивати як мінімум тричі.

Перший гол Шпорара:

Як Дніпро-1 завівся

Гості спочатку ніяк не реагували на пропущений гол, але феєрія від Довбика оживила команду. Артему вдався неймовірний дриблінг, фіналом якого став забитий м'яч з гострого кута.

Відео голу Довбика:

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Після цього дніпряни продовжили тиск. Довбик навіть забив вдруге, але перед цим Бланко підіграв собі рукою, тому гол скасували. Але вийти вперед українцям вдалось одразу після перерви.

На 54 хвилині Мірошніченко виконав навіс з кутового і оборонці Панатінаїкоса забули у своєму майданчику про Сарапія. Едуард впритул розстріляв ворота Бріньолі.

Як забивав Сарапій:

Фатальний провал та вилучення

Гості продовжили тиснути, адже опинились в одному голі від мети. Кучер запустив Гуцуляка, Когута і Танчика, але суттєвого зиску це не принесло.

А ось одна із контратак греків завершилась успішно. Джурічічу дозволили пройти по флангу та прострілити в центр, де ніхто не закрив Шпорара. Словенець без проблем оформив дубль.

Як Шпорар оформив дубль:

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Це по суті зняло всі питання про переможця дуелі. Добив дніпрян суддя, який у неоднозначному моменті виписав Танчику пряму червону. Підкат Володимира під Хуанкара скоріше тягнув на жовту картку.

Таким чином, Дніпро-1 завершує виступи в Лізі чемпіонів і тепер спробує штурмувати інший єврокубок – Лігу Європи. Там у третьому раунді кваліфікації українська команда протистоятиме віцечемпіону Чехії празькій Славії. Матчі пройдуть 10 та 17 серпня.