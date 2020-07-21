Взяв час на роздуми: "Динамо" зробило пропозицію Реброву – ЗМІ
Головний наставник угорського "Ференцвароша" Сергій Ребров все-таки може повернутись у тренерське крісло київського "Динамо". Фахівець начебто вже отримав пропозицію та взяв час на роздуми.
Про таку пропозицію повідомляє Dynamo.kiev.ua. Головний тренер луганської "Зорі" Віктор Скрипник, якого активно сватають у Київ, поки не отримував пропозицій очолити киян.
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Новий наставник?
Як повідомляє портал, 46-річний наставник "Ференцвароша" Сергій Ребров вже отримав пропозицію від керівництва київського клубу та взяв час на роздуми.
Президент київського клубу Ігор Суркіс бачить у Реброві тренера, який зможе успішно замінити в команді Олексія Михайличенка.
Додамо, що по завершенні сезону Реброва визначили найкращим тренером року у чемпіонаті Угорщини.
Тренерська кар'єра Реброва
- Наразі Сергій Ребров очолює клуб "Ференцварош" двічі поспіль приводив клуб до чемпіонства в Угорщині.
- Ребров – вихованець "Шахтаря", однак найуспішніший період як футболіст провів у київському "Динамо".
- З 2014 до 2017 року Ребров очолював "Динамо", з яким двічі став чемпіоном України.
- Між періодом на тренерському містку "Динамо" та "Ференцвароша" 45-річний фахівець очолював саудівський клуб "Аль-Ахлі".