Головний наставник угорського "Ференцвароша" Сергій Ребров все-таки може повернутись у тренерське крісло київського "Динамо". Фахівець начебто вже отримав пропозицію та взяв час на роздуми.

Про таку пропозицію повідомляє Dynamo.kiev.ua. Головний тренер луганської "Зорі" Віктор Скрипник, якого активно сватають у Київ, поки не отримував пропозицій очолити киян.

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Новий наставник?

Як повідомляє портал, 46-річний наставник "Ференцвароша" Сергій Ребров вже отримав пропозицію від керівництва київського клубу та взяв час на роздуми.

Президент київського клубу Ігор Суркіс бачить у Реброві тренера, який зможе успішно замінити в команді Олексія Михайличенка.

Додамо, що по завершенні сезону Реброва визначили найкращим тренером року у чемпіонаті Угорщини.

Тренерська кар'єра Реброва