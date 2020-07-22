Колишній тренер "Шахтаря" Мірча Луческу може очолити "Динамо" – ЗМІ
Колишній головний тренер донецького "Шахтаря" Мірча Луческу невдовзі може очолити київське "Динамо".
Канал Druzi Dynamo повідомив, що Мірча Луческу ймовірний кандидат на пост нового головного тренера "Динамо".
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"Ми не давали цю інформацію раніше, тому що навіть нам складно в це повірити, але вже з декількох конфіденційних джерел повідомляють, що найбільш імовірним новим тренером "Динамо" є Мірча Луческу", – йдеться у повідомленні.
Кар'єра Луческу в Україні
Мірча Луческу очолював "Шахтар" з 2004-го по 2016 роки. За 12 років румунський тренер завоював з "гірниками" 22 трофея, включаючи Кубок УЄФА в сезоні 2008/2009.
Останнім місцем роботи 74-річного Луческу була збірна Туреччини, яку він залишив у лютому 2019 року.
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