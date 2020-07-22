Київське "Динамо" продовжує залишатися без тренерського штабу після відставки Олексія Михайличенка. Ймовірні кандидати на тренерський місток "біло-синіх" Сергій Ребров та Віктор Скрипник не тренуватимуть київський клуб.

Скрипника і Реброва не буде в "Динамо"

Журналіст телеканалів "Футбол 1,2,3" Ігор Бурбас повідомив, що ні Віктор Скрипник, ні Сергій Ребров не очолять "Динамо". Про це Бурбас написав у твіттері.

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"Причини різні, не лише контрактні зобов’язання. Тому переключаємось на обговорення інших варіантів і запасаємось терпінням. Бодай на кілька днів", – написав Ігор.

Наразі Скрипник очолює луганську "Зорю", з якою виграв бронзу УПЛ. У новому сезоні "Зоря" зіграє на груповому етапі Ліги Європи.

Натомість Ребров успішно працює в угорському "Ференцвароші". Під орудою українського тренера "Ференцварош" двічі поспіль став чемпіоном Угорщини.

За інформацією Dynamo.kiev.ua, Сергій Ребров відхилив пропозицію "Динамо" очолити команду.

Натомість Віктор Скрипник навіть не серед пріоритетних кандидатів на пост тренера киян.

Повідомляється, що "Динамо" не розглядає кандидатуру Юрія Калітвінцева. Водночас серед претендентів наставник "Ворскли" Юрій Максимов.

Також "Динамо" розглядає запрошення іноземного фахівця.

"Динамо" звільнило Олексія Михайличенка 20-го липня через невдалі результати. З Михайличенком "Динамо" виграло Кубок України та фінішувало другим у чемпіонаті України.