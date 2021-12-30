Діти зіркових боксерів підкорюють ринг: новий Холіфілд і Хаттон на шляху до слави

Легендарні боксерські імена повертаються на ринг: Алі, Холіфілд, Хаттон та інші. Ці прізвища знову фігурують у новинах у контексті поєдинків. У рамках проєкту сайту 24 каналу "Про бокс" розповідаємо про дітей та онуків знаменитих боксерів, які в ринзі продовжили справу своїх зіркових татусів чи дідусів.

Алі знову в боксі

Найлегендарніший професійний боксер всіх часів та народів Мухаммед Алі був одружений чотири рази. Всього у видатного американця було восьмеро біологічних дітей та ще один усиновлений хлопчик.

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Ніко Алі Волш – внук Мухаммед Алі, який став боксером. Мама Ніко – Рашида Алі. Вона донька Мухаммеда від другого шлюбу з Беліндою Бой.

– новий проєкт на сайті 24 каналу про ключові події боксу у світі та Україні. Ми знаємо, що в Україні велика боксерська аудиторія. Тому ми вирішили створити проєкт, у межах якого розповідатимемо не тільки про боксерів та бої, але й все, що відбувається за лаштунками драматичного та видовищного спорту.Автор проєкту – Михайло Гема.



Ніко Алі Волш / Фото Top Rank

У пари було четверо дітей: донька Маріюм, доньки-близнята Джаміла і Рашида та син Мохаммед Алі-молодший. Брат Ніко – Б'яджио Алі Волш – модель і відомий футболіст.

Ніко дебютував на професійному ринзі у 2021 році у 21 рік. Внук легендарного Алі виступає у середній ваговій категорії.

Перед кар'єрою професійного боксера Волш провів близько 30 поєдинків у любителях. У команді Алі з'явився відомий тренер Абель Санчес, який працював з Геннадієм Головкіним.

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Згодом Ніко розпочав співпрацю з тренером Тайсона Ф'юрі – ШугаромХілл Стюардом. А промоутером боксера став глава Top Rank Боб Арум.

Перші три поєдинки Алі завершилися достроковими перемогами. На дебютний бій Волш вийшов на ринг в білих шортах свого діда Мухаммеда Алі. Вони були передані Ніко у 2016 році після смерті діда.



Ніко Алі Волш і шорти Мухаммеда Алі / Фото Top Rank

У ніч з 11 на 12 грудня 2021 року Алі виступив в андеркарді поєдинку українця Василя Ломаченка проти Річарда Коммі.

На каналі ESPN, який транслював вечір боксу у США, бій Алі у середньому подивилося більше глядачів, ніж Ломаченко – Коммі. 1 мільйон 147 тисяч людей.

Дивіться відео бою Алі проти Реєса Санчеа

Еван Холіфілд

Лейла Алі, донька Мухаммеда Алі, також була боксеркою. Вона виступала на зламі століть. Всього Алі провела 24 поєдинки й всі виграла (21 нокаутом). Непереможна Лейла – колишня чемпіонка світу.

Евандер Холіфілд – один з найбільш впізнаваних американських боксерів. Йому вдалося стати першим боксером, який виграв титул чемпіона світу у першій важкій та важкій вагових категоріях.

Згодом це досягнення повторили тільки британець Девід Хей та українець Олександр Усик.

Цікаво, що Усику вдалося побити два інші рекорди Холіфілда у крузервейті. Українець став чемпіоном світу вже у 10-у бою та об'єднав титули в 14-у поєдинку. Холіфілду знадобилося 12 та 15 боїв відповідно.



Евандер Холіфілд і син Еван / Фото Getty Images

Поки 59-річний Евандер Холіфілд без успіху намагається повернутися у бокс, ринг підкорює його син – Еван.

Всього в Евандера Холіфілда 11 дітей і тільки "середній" Еван вирішив займатися боксом. Братом Евана є Елайджа Есаяс – американський футболіст, який виступає за Цинциннаті Бенгалс.

Мати Евана не хотіла, щоб син займався боксом. У дитинстві він пробував свої сили у тхеквондо.

Еван навіть брав участь у національній олімпійській кваліфікації, звідки його дискваліфікували за те, що він вдарив когось по голові. Тоді батько порадив сину спробувати себе в боксі, де дозволено бити по голові.

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Після близько 80 боїв у любителях 2-го листопада 2019 року відбувся дебют Евана на професійному ринзі. Він виступив в андеркарді поєдинку Сауль Альварес – Сергій Ковальов.

У рамках першої середньої вагової категорії він за 16 секунд нокаутував Ніка Вінстеда. Перемога Евана стала вірусною.

Відео перемоги Холіфілда за 16 секунд



На рахунку Холіфілда вже 8 перемог поспіль. Відразу шість поєдинків перспективний американець виграв достроково.

Кемпбелл Хаттон

З кінця 90-х і до 2012 року ледь не найбільш відомим британським боксером був Ріккі Хаттон – колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях. У Британії навіть гуляє термін ера Хаттона.

На пенсію Ріккі відправив легендарний український боксер В'ячеслав Сенченко. У яскравому поєдинку Сенченко програвав за очками, але нокаутував зіркового британця.

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Через 9 років після того, як Ріккі оголосив про завершення кар'єри, у професіоналах дебютував його син – Кемпбелл Хаттон. Кемпбелл зростав, коли вся Велика Британія пишалася його батьком і був поряд, коли про батька забули.

Кемпбелл ріс у роздробленій сім'ї Хаттонів, адже Ріккі посварився зі своїми батьками після поразки Менні Пак'яо у 2009 році. Лишень через 10 років чварам прийшов кінець.

Натягнутими відносини залишалися між Ріккі та його братом Метью. Молодшому брату не вдалося стати успішним боксером на фоні успіхів Ріккі Хаттона. Кемпбелл вже заявив, що не відчуває тиск через свого іменитого батька.

Братів Хаттонів знову зблизив саме Кемпбелл, який почав цікавитися боксом. Тепер Ріккі керує кар'єрою сина, а Метью – тренує юне дарування.

Кемпбелл виграв 21 з 31-го аматорського бою. Спершу його прізвище викликало інтерес у суперників. Та після серії перемог Хаттона почали уникати.



Кемпбелл Хаттон / Фото Getty Images

Дебют Кемпбелла у професіоналах відбувся 27 березня 2021 року в андеркарді поєдинку Олександр Повєткін – Ділліан Уайт II. За очками Ріккі переміг іспанця Хесуса Руїса.

Свою першу дострокову звитягу британець здобув 3-го грудня 2021 року, нокаутувавши Аттілу Черекліе з Угорщини.

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Не бракує в кар'єрі Кемпбелла й скандалів. Він неоднозначно переміг Сонні Мартінеса в андеркарді бою Олександр Усик – Ентоні Джошуа.

Експерти боксу охрестили звитягу британця "скандальною". Сам Хаттон також вважає, що його перемога була далеко неідеальна.

Дивіться відео бою Хаттона проти Мартінеса



Кемпбелл зізнався, що в дитинстві йому забороняли дивитися бої батька. Тому тільки тепер він передивляється поєдинки Ріккі Хаттона та знаходить щось спільне з боксом свого батька.

У Великій Британії сподіваюся, що завдяки 20-річному Кемпбеллу настане друга ера Хаттонів. Справами боксера опікується промоутерська компанія Matchroom Boxing Едді Хірна. Схоже, Кемпбелла чекає успішна кар'єра.

Тім Цзю

Австралія і Росія ніколи не мали крутої тренерської школи боксу, як у Мексиці, США, Великій Британії та навіть Україні. У цих країнах не було своїх Абелів Санчесів, Фредді Роучів і Емануелів Стюардів, Бенів Девісонів та Анатоліїв Ломаченків.

Світлою плямою в історії австралійського боксу нещодавно став Джордж Камбосос, який переміг вже колишнього абсолютного чемпіона світу Теофімо Лопеса. Також Австралію і водночас Росію та СРСР прославив Костянтин Цзю.

У 1992 році, народжений у СРСР Цзю, переїхав до Австралії, де отримав австралійське громадянство. Більше половини боїв Цзю відбулися в Австралії.

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Як і Майк Тайсон, Цзю був абсолютним чемпіоном світу. Він володів титулами WBC, WBA, IBF. Сьогодні, щоб бути абсолютним чемпіоном, потрібно мати ще й пояс WBO.

Костя Цзю провів 33 бої, з яких виграв 31. У його активі перемоги над Хуліо Сезаром Чавесом, дядьком Флойда Мейвезера – Роджером Мейвезером та іншими боксерами. Справу Кості Цзю продовжує його народжений в Австралії син – Тім.

Батько Тіма у 2013 році розлучився з дружиною Наталією, залишив все майно на дітей, покинув Австралію і повернувся у Росію. Відносини між батьком та сином наче в порядку.

Після бою з Боуіном Морганом у грудні 2020-го Тім переказав батькові привіт у телекамеру: "Тату, як тобі? Все нормально?"

Також Костя Цзю постійно коментує виступи свого сина й пообіцяв, що Тім ніколи не буде битися проти росіян.



Тім Цзю / Фото Getty Images

Спершу Тім Цзю не хотів бути боксером. З шести років він займався гімнастикою, після чого в десятирічному віці спробував себе у футболі. У 15 році Цзю знайшов себе у боксі.

Кар'єра австралійця у любителях не була тривала й закінчилася рекордом 33-1. Через травму зап'ястя Тім вибув аж на 4 роки! Перейшовши у профі, Цзю не вважався загрозою для інших боксерів.

Усі 20 поєдинків Тіма відбулися в Австралії. Власне цю державу, а не Росію і представляє Цзю. Тім виступає у першій середній та в середній вагових категоріях. У свої 27 років він залишається непереможним і утримує титул WBO Global.

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Австралієць високо котирується у рейтингах основних організацій. За версіями WBC та IBF Цзю утримує третю сходинку та перший у рейтингу WBO.

Наразі все йде до того, що Тім отримає шанс битися за титул чемпіона світу по версії WBO. В організації зробили Цзю офіційним претендентом на титул.

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Поки пояс WBO утримує Браян Кастаньо, який у лютому в об'єднавчому бою зустрінеться з Джермеллом Чарло.

Перша зустріч боксерів закінчилася нічиєю. Наразі бій Тіма проти непереможного Кастаньо фізично неможливо санкціонувати.

Це означає, що Цзю потенційно битиметься проти переможця поєдинку Кастаньо – Чарло. Австралієць може здобути три титули в одному бою і пояс журналу The Ring.