Дюбеф: Ломаченко хоче повернути титули

Президент Top Rank Тодд Дюбеф розповів про найцікавішого для Ломаченка суперника. Логічно, що ним став саме австралійський боксер.

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За його словами, Василь чітко дав зрозуміти усьому світу, які у нього плани. Українець готовий повернути титули, які втратив у бою з Теофімо Лопесом. Щоправда, американець провалив перший захист поясів. Президент Top Rank навіть заговорив про можливу дату проведення двобою.

Ломаченко дуже чітко дав зрозуміти нам та своїй команді, що він хоче побитись з Камбососом. Ми намагаємось обговорити з ними поєдинок у першій частині наступного року,

– сказав Дюбеф.

Очільник промоутерської організації захоплюються кар'єрою українця. Він назвав Ломаченка прикладом для наслідування. Василь вже у своєму другому поєдинку після переходу з любителів бився за титул.

Дюбеф пригадав дві перемогу українського боксера у 2021 році. Президент Top Rank заявив, що Ломаченко з тих бійців, які ніколи не відмовлялись від пропозицій суперників.

До слова. Після перемоги над Лопесом австралієць пообіцяв дати шанс Ломаченку та включив його у список потенційних суперників. Втім, новий чемпіон не проти провести реванш із Лопесом.

2021-й рік у виконанні Ломаченка