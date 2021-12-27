Номер один серед найкращих

Анатолій Ломаченко може стати найкращим тренером року за версією WBA. Про це йдеться на офіційному сайті Всесвітньої боксерської організації.

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У Ломаченка-старшого два конкуренти – Едді Рейносо, наставник абсолютного чемпіона світу Сауля Альвареса, та Бен Девісон, тренер ще одного абсолютного чемпіона Джоша Тейлора та Девіна Хейні.

У заяві WBA йдеться, що Ломаченку вдалось знову вистрибнути на боксерську вершину. Навіть травми, болючі поразки та інші перешкоди не завадили українцю знову стати у ряд з найкращими.

Як виступав Ломаченко у 2021 році