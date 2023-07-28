У серце двоголового орла: Міноборони України підтримало Харлан красномовним фото

Українська шаблістка Ольга Харлан демонстративно відмовилася від рукостискання з представницею країни-агресорки на ЧС-2023. Слова підтримки вчинку олімпійської чемпіонки з Миколаєва висловили у Міноборони України.

Ольга Харлан ціною дискваліфікації нагадала всьому світу, ким є Російська Федерація, яку на змаганнях представляють "нейтральні" спортсмени. Демонстративна відмова від рукостискання з представницею країни-терористки болюче вдарило по Росії та її прихильникам.

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Росія використовує спорт для загарбницької війни

Слова підтримки мужній фехтувальниці висловило Міністерство оборони України. У відомстві подякували Харлан за патріотичний вчинок на ЧС.

"Ми повністю підтримуємо Ольгу Харлан, талановиту українську фехтувальницю, яка відмовилася потиснути руку російській суперниці після перемоги в поєдинку.

Ми засуджуємо використання росією спорту для підтримки загарбницької війни", – йдеться в дописі Міноборони в Twitter.

До свого посту відомство додало світлину, на якій Ольга Харлан проколює в самісіньке серце двоголового орла – символ кривавої імперії.

Ольга Харлан проколює герб терористів / twitter.com/DefenceU

Нагадаємо, що на дискваліфікацію Ольги Харлан відреагував Міжнародний олімпійський комітет, який закликав "делікатно" розв'язувати ситуації за участю українських та "нейтральних" спортсменів.