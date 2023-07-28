Ольга Харлан ценой дисквалификации напомнила всему миру, кем является Российская Федерация, которую на соревнованиях представляют "нейтральные" спортсмены. Демонстративный отказ от рукопожатия с представительницей страны-террористки болезненно ударил по России и ее сторонникам.

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Россия использует спорт для захватнической войны

Слова поддержки мужественной фехтовальщицы выразило Министерство обороны Украины. В ведомстве поблагодарили Харлан за патриотический поступок на ЧМ.

"Мы полностью поддерживаем Ольгу Харлан, талантливую украинскую фехтовальщицу, которая отказалась пожать руку российской сопернице после победы в поединке.

Мы осуждаем использование россией спорта для поддержки захватнической войны", – говорится в сообщении Минобороны в Twitter.

К своему посту ведомство добавило фотографию, на которой Ольга Харлан прокалывает в самое сердце двуглавого орла – символ кровавой империи.

Ольга Харлан прокалывает герб террористов / twitter.com/DefenceU

Напомним, что на дисквалификацию Ольги Харлан отреагировал Международный олимпийский комитет, который призвал "деликатно" разрешать ситуации с участием украинских и "нейтральных" спортсменов.