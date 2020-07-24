Виграє в "Шахтаря" чи провалиться в "Динамо": букмекери приймають ставки на майбутнє Луческу
Призначення Мірчі Луческу головним тренером "Динамо" викликало жвавий інтерес. У тому числі в і букмекерів, які починають приймати ставки на те, як підуть справи у румунського тренера.
Букмекери по різному оцінюють те, як підуть справи у Луческу в "Динамо". Він може як здобути трофеї, Так: і відверто провалитися, пише 24 канал.
Оце так: "Я вх**рив в клуб півтора мільярда": Суркіс мав жорстку розмову з ультрас "Динамо" через Луческу
Компанія Favbet зробила декілька оригінальних ліній на Луческу в "Динамо". Серед них і те, чи отримає вилучення наставник під час матчі УПЛ. Адже він відомий своїм запальним характером. Є ймовірність, що до "Динамо" перейде й один з колишніх гравців "Шахтаря". Ну і те, що Луческу може двічі обіграти "Шахтар" на чолі "Динамо" в цьому сезоні.
Варто додати, що новий сезон УПЛ розпочнеться 22 серпня. А вже 25 серпня "Динамо" та "Шахтар" розіграють між собою Суперкубок України.
- Луческу виведе Динамо в груповий етап Ліги Чемпіонів у 2020 році. Так: 2,80.
- Луческу виграє Кубок України та Favbet Лігу в сезоні 20/21. Так: 7,00.
- Луческу буде головним тренером в "Динамо" до 1 січня 2023 року. Так: 3,50.
- Хоча б один колишній гравець клубу донецького "Шахтаря" перейде в київське "Динамо" до 1 січня 2021 року. Так: 1,50.
- Луческу буде вилучений у матчі УПЛ до 1 січня 2021 року. Так: 2,30.
- Луческу виграє перші 5 офіційних матчів. Так: 10,00.
- Луческу виграє всі матчі у "Шахтаря" в УПЛ в сезоні 2020/21. Так: 6,00.