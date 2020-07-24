Призначення Мірчі Луческу головним тренером "Динамо" викликало жвавий інтерес. У тому числі в і букмекерів, які починають приймати ставки на те, як підуть справи у румунського тренера.

Букмекери по різному оцінюють те, як підуть справи у Луческу в "Динамо". Він може як здобути трофеї, Так: і відверто провалитися, пише 24 канал.

Оце так: "Я вх**рив в клуб півтора мільярда": Суркіс мав жорстку розмову з ультрас "Динамо" через Луческу

Компанія Favbet зробила декілька оригінальних ліній на Луческу в "Динамо". Серед них і те, чи отримає вилучення наставник під час матчі УПЛ. Адже він відомий своїм запальним характером. Є ймовірність, що до "Динамо" перейде й один з колишніх гравців "Шахтаря". Ну і те, що Луческу може двічі обіграти "Шахтар" на чолі "Динамо" в цьому сезоні.

Варто додати, що новий сезон УПЛ розпочнеться 22 серпня. А вже 25 серпня "Динамо" та "Шахтар" розіграють між собою Суперкубок України.