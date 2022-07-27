Динамо зіграє з Фенербахче: як змінилися команди за тиждень після останнього матчу

Київське Динамо побореться з турецьким Фенербахче за вихід у третій раунд кваліфікації Ліги чемпіонів. Після першого матчу між командами, їх склади зазнали змін.

Матч Фенербахче – Динамо відбудеться в середу, 27 липня. Гра розпочнеться о 20:00 за київським часом. Сайт 24 каналу проведе пряму трансляцію матчу Фенербахче – Динамо в текстовому режимі.

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Втрати Динамо

Динамо зараз обмежене у трансферах. Через війну, яку росія веде проти України, мало який футболіст захоче переходити у київський клуб. А через правило ФІФА, чимало іноземців взагалі покинули українські команди та вільно перебралися в іноземні клуби. Тож в Динамо залишилося лише два легіонери – Томаш Кендзьора та Беньямін Вербіч. А новачки, якщо і будуть, то з внутрішнього чемпіонату. Або шукати їх у власній академії. Так свого часу основними гравцями й стали Ілля Забарний та Олександр Сирота. А зараз шанс проявити себе отримав Владислав Дубінчак.

Щодо матчу проти Фенербахче в Стамбулі, то там киянам точно не допоможе Владислав Супряга, який навіть не потрапив до заявки на гру. Поза заявою залишилися і молоді гравці – Вікентій Волошин відправився в оренду в Олександрію, а Антон Боль та Олександр Яцик – виступати за юнацьку команду на турнірі CEE Cup у Празі.

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Зміни в Фенербахче

Натомість Фенербахче активніше поводиться на трансферному ринку. Головний тренер Жорже Жезус лише влітку очолив "жовтих канарок", тож активно перебудовує команду на свій лад. Відтак клуб підписує нових гравців та відпускає наявних. Хоча і без болючих втрат не обійшлося. Особливо щодо лінії захисту.

Ще перед першим матчем проти Динамо Жорже Жезус скаржився на те, що клуб покидає центральний захисник Кім Мін Чже – Наполі вирішив скористатися прописано сумою відступний в його контракті та викупити південнокорейського гравця. В минулому сезоні він зіграв у 40 матчах за Фенербахче.

Ще одна втрата – захисник Сердар Азіз. Він отримав ушкодження у матчі проти Динамо і був замінений в перерві матчу. Після обстеження у нього діагностували надрив м’язів лівого стегна.

Травмований і півзахисник Мерт Хакан Яндаш – термін його повернення на поле невідомий. Щодо Луїса Густаво, то він теж покинув команду, вільним агентом перебравшись в Аль-Наср з Саудівської Аравії. Однак про те, що бразилець покине команду, було відомо заздалегідь, тому його втрату не можна вважати визначною.

За тиждень, що минув з часу попереднього матчу між Динамо та Фенербахче, турецький клуб також підсилився. За 4,68 мільйона євро в Кальярі був куплений нападник Жоау Педру. Але в матчі проти Динамо форвард не допоможе, адже він не заявлений на цю стадію Ліги чемпіонів.