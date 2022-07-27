Матч Фенербахче – Динамо состоится в среду, 27 июля. Игра начнется в 20:00 по киевскому времени. Сайт 24 канала проведет прямую трансляцию матча Фенербахче – Динамо в текстовом режиме.

К теме Динамо попытается выбить Фенербахче из Лиги чемпионов: анонс жаркого ответного матча в Стамбуле

Потери Динамо

Динамо сейчас ограничено в трансферах. Из-за войны, которую россия ведет против Украины, мало какой футболист захочет переходить в киевский клуб. А из-за правила ФИФА многие иностранцы вообще покинули украинские команды и свободно перебрались в иностранные клубы. Так что у Динамо осталось только два легионера – Томаш Кендзера и Беньямин Вербич. А новички, если и будут, то с внутреннего чемпионата. Или искать их в собственной академии. Так в свое время основными игроками стали Илья Забарный и Александр Сирота. Сейчас шанс проявить себя получил Владислав Дубинчак.

Что касается матча против Фенербахче в Стамбуле, то там киевлянам точно не поможет Владислав Супряга, даже не попавший в заявку на игру. Вне заявки остались и молодые игроки – Викентий Волошин отправился в аренду в Александрию, а Антон Боль и Александр Яцик – выступать за юношескую команду на турнире CEE Cup в Праге.

Достойно внимания Защитник Динамо вспомнил выступления за Фенербахче, куда его отправил Шахтер

Изменения в Фенербахче

Фенербахче активнее ведет себя на трансферном рынке. Главный тренер Жорже Жезус лишь летом возглавил "желтых канареек", поэтому активно перестраивает команду на свой лад. Следовательно, клуб подписывает новых игроков и отпускает имеющихся. Хотя и без болезненных потерь не обошлось. Особенно по линии защиты.

Еще перед первым матчем против Динамо Жорже Жезус жаловался на то, что клуб покидает центральный защитник Ким Мин Чже – Наполи решил воспользоваться прописанной суммой отступной в его контракте и выкупить южнокорейского игрока. В прошлом сезоне он сыграл в 40 матчах за Фенербахче.

Еще одна потеря – защитник Сердар Азиз. Он получил повреждение в матче против Динамо и был заменен в перерыве матча. После обследования у него диагностировали надрыв мышц левого бедра.

Травмированный и полузащитник Мерт Хакан Яндаш – срок его возвращения на поле неизвестен. Относительно Луиса Густаво, он тоже покинул команду, свободным агентом перебравшись в Аль-Наср из Саудовской Аравии. Однако о том, что бразилец покинет команду, было известно заранее, поэтому его потеря нельзя считать выдающейся.

Через неделю, прошедшую со времени предыдущего матча между Динамо и Фенербахче, турецкий клуб также усилился. За 4,68 миллиона евро в Кальяри был куплен нападающий Жоау Педру. Но в матче против Динамо форвард не поможет, он ведь не заявлен на эту стадию Лиги чемпионов.