Караваєв зіграє у мачті Фенербахче – Динамо, який відбудеться 27 липня в Стамбулі. Сайт 24 каналу проведе онлайн-трансляцію цього матчу.

До теми Динамо спробує вибити Фенербахче з Ліги чемпіонів: анонс спекотного матчу-відповіді у Стамбулі

Для Караваєва це буде не перший матч на стадіоні "Шюкрю Сараджоглу" в Стамбулі. Адже в сезоні 2016/2017 він тут виступав саме у складі Фенербахче. Тоді Шахтар, якому і належали права на гравця, відправив його в січні 2017 року в оренду до "жовтих канарок". Але добитися значних успіхів Караваєву там не вдалося. З початку він ще виходив на матчі, і навіть забив гол у кубковій грі. Але вже з лютого не потрапляв до заявки на гру чемпіонату Туреччини (за винятком двох останніх матчів). Тож до кінця сезону в його активі було лише шість матчів за Фенербахче. Але з командою він став бронзовим призером чемпіонату.

"Хоча провів у Стамбулі нетривалий період, але дуже хороший. Мені тут все подобалося – гарне місто, палкі уболівальники. Завжди відчував підтримку, тож для мене той період кар'єри був приємним. Крім того, це був мій перший перехід до іноземного клубу за межами України", – розповів Олександр Караваєв.

Далі в його кар'єрі знову були виступи за луганську Зорю, а влітку 2019 року – перехід до Динамо. Саме з київським клубом Караваєв намагатиметься пробитися в Лігу чемпіонів в цьому сезоні. Для цього треба перемагати Фенербахче 27 липня в Стамбулі.