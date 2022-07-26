Мінус ще один футболіст вістря атаки

У своєму розпорядженні румунський наставник має лише двох форвардів – Артема Бєсєдіна та Владислава Ваната. Журналіст Віктор Вацко розповів, чому вже у другий матч поспіль у заявку Динамо не потрапляє нападник Владислав Супряга.

Цікаво побачити Синьо-жовті кольори: в інтернеті "злили" фото нової форми Динамо на сезон-2022/2023

За його інформацією, 22-річний форвард отримав травму та поповнив лазарет "біло-синіх". Цікаво, що Супряга травмувався ще перед першим матчем кваліфікації Ліги чемпіонів проти турецького Фенербахче.

Тому не потрапив у заявку команди на стартову зустріч. Натомість участь у поєдинку взяли Бєсєдін та Ванат.

На тренувальному зборі перед стартом у єврокубках Супряга регулярно грав у команді Мірчі Луческу.

Ще раніше кияни втратили ще одного нападника Владислава Кулача. У футболіста специфічне пошкодження – стресовий перелом стопи. Через це Кулач пропустив увесь передсезонний збір перед грою у Лізі чемпіонів.

Зверніть увагу! Матч-відповідь кваліфікації Ліги чемпіонів Фенербахче – Динамо відбудеться 27 липня о 20:00 за київським часом.

Нагадаємо, що у першому поєдинку Динамо та Фенербахче розписали нульову мирову у польському місті Лодзь.