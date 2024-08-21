Битва за Лігу чемпіонів: онлайн-трансляція матчу Динамо – Зальцбург

Київське Динамо та австрійський Зальцбург зіграють у раунді плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів 21 серпня 2024 року. Трансляцію гри можна дивитися онлайн на сайті 24 Каналу.

Київське Динамо опинилось за крок від основної стадії Ліги чемпіонів. 21 серпня команда Олександра Шовковського зіграє свій перший матч у раунді плей-оф кваліфікації проти Зальцбурга, пише 24 Канал.

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Крок до футбольних зірок

"Біло-сині" починали свій шлях у найпрестижнішому єврокубку з другого кваліфікаційного раунду. Для виходу в лігову стадію ЛЧ Динамо потрібно пройти трьох опонентів.

Спершу кияни розібрались із Партизаном, не залишивши сербам ані шансу (6:2, 3:0). Після цього кияни змогли вирвати путівку далі у боях проти шотландського Рейнджерс.

"Вдома" Динамо втратило перемогу у компенсований час (1:1), а ось у Глазго підопічні Шовковського змогли добити Рейнджерс. Тепер же киян від основного етапу Ліги чемпіонів відділяє лише Зальцбург.

Австрійці змогли у минулій стадії здолати нідерландський Твенте – 2:1 вдома та 3:3 на виїзді. Варто відзначити, що невдаха пари Динамо – Зальцбург відправиться в основну стадію Ліги Європи. Друга гра між командами відбудеться у вівторок, 27 серпня.

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Де дивитися матч

Дивитися онлайн матч Динамо – Зальцбург можна буде на ОТТ-платформі Megogo. Початок зустрічі – 21 серпня о 22:00 за київським часом. За півтори години до гри транслятор розпочне передматчеву студію з експертами.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Динамо – Зальцбург. Тут також будуть опубліковані всі голи зустрічі, а також повний відеоогляд гри після закінчення.