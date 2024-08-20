Київське Динамо готується до матчу плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів 2024-2025. У середу, 21 серпня, підопічні Шовковського зіграють проти Зальцбурга, пише 24 Канал.

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Динамо проти Австрії

Для киян це буде дебютна зустріч із "биками", тоді як до цього Динамо відіграло 16 матчів проти представників Австрії. Перевага на боці "біло-синіх" – 11 перемог при двох нічиїх та трьох поразках.

Лише одного разу "біло-сині" програли австрійцям за підсумком двоматчевої дуелі. Сталось це у кваліфікації Ліги чемпіонів 1996-1997. Тоді Динамо двічі програло віденському Рапіду.

СЕЗОН ТУРНІР СТАДІЯ СУПЕРНИК ВДОМА НА ВИЇЗДІ 1969-1970 Кубок чемпіонів перший раунд Аустрія Відень 3:1 2:1 1972-1973 Кубок чемпіонів перший раунд Вакер Іннсбрук 2:0 1:0 1981-1982 Кубок чемпіонів другий раунд Аустрія Відень 1:1 1:0 1985-1986 Кубок володарів Кубків 1/4 фіналу Рапід Відень 5:1 4:1 1992-1993 Кубок УЄФА перший раунд Рапід Відень 1:0 2:3 1996-1997 Ліга чемпіонів кваліфікація Рапід Відень 2:4 0:2 2013-2014 Ліга Європи група Рапід Відень 3:1 2:2 2022-2023 Ліга чемпіонів 3 кв. раунд Штурм Грац 1:0 2:1

Остання битва Динамо проти клубу з Австрії теж була важкою, але завершилась для українців позитивно. У кваліфікації ЛЧ 2022-2023 підопічні ще Мірчі Луческу мінімально виграли "вдома" у Штурма та вирвали перемогу на виїзді в екстратаймі – 0:1 в основний час та 2:1 у підсумку.

Зальцбург проти України

До слова, Зальцбург двічі у своїй єврокубковій історії перетинався із українцями та в обох випадках зазнавав невдачі. У кваліфікації Ліги чемпіонів 2007-2008 австрійці вилетіли від Шахтаря – 1:0 вдома та 1:3 на виїзді.

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А у сезоні 2011-2012 Ред Булл був зупинений в 1/16 фіналу харківським Металістом. Команда Мирона Маркевича тоді не залишила ані шансу австрійцям – 4:0 на виїзді та 4:1 вдома.

Нагадаємо, що Динамо та Зальцбург битимуться за путівку в основну стадію Ліги чемпіонів. Команда, що програє за підсумком двох матчів, відправиться в ліговий етап Ліги Європи. Гра у Любліні призначена на 21 серпня, тоді як матч-відповідь у Зальцбурзі – на 27 число.