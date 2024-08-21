Київське Динамо опинилось за крок від основної стадії Ліги чемпіонів. 21 серпня команда Олександра Шовковського зіграє свій перший матч у раунді плей-оф кваліфікації проти Зальцбурга, пише 24 Канал.

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Крок до футбольних зірок

"Біло-сині" починали свій шлях у найпрестижнішому єврокубку з другого кваліфікаційного раунду. Для виходу в лігову стадію ЛЧ Динамо потрібно пройти трьох опонентів.

Спершу кияни розібрались із Партизаном, не залишивши сербам ані шансу (6:2, 3:0). Після цього кияни змогли вирвати путівку далі у боях проти шотландського Рейнджерс.

"Вдома" Динамо втратило перемогу у компенсований час (1:1), а ось у Глазго підопічні Шовковського змогли добити Рейнджерс. Тепер же киян від основного етапу Ліги чемпіонів відділяє лише Зальцбург.

Австрійці змогли у минулій стадії здолати нідерландський Твенте – 2:1 вдома та 3:3 на виїзді. Варто відзначити, що невдаха пари Динамо – Зальцбург відправиться в основну стадію Ліги Європи. Друга гра між командами відбудеться у вівторок, 27 серпня.

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Де дивитися матч

Дивитися онлайн матч Динамо – Зальцбург можна буде на ОТТ-платформі Megogo. Початок зустрічі – 21 серпня о 22:00 за київським часом. За півтори години до гри транслятор розпочне передматчеву студію з експертами.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Динамо – Зальцбург. Тут також будуть опубліковані всі голи зустрічі, а також повний відеоогляд гри після закінчення.