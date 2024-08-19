Вже у середу, 21 серпня, київське Динамо проведе перший матч плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів 2024-2025. Суперником команди Олександра Шовковського стане австрійський Зальцбург.

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Елітний рефері зі Швейцарії

Гра буде номінально домашньою для "біло-синіх" та пройде у польському Любліні. Тим часом УЄФА визначив арбітрів матчу Динамо – Зальцбург.

Судити гру буде відомий швейцарський рефері Сандро Шерер. Допомагати йому в полі будуть Йонас Ерні та С'юзанн Кюнг. Четвертий арбітр – Ліонель Чуді.

Вся бригада представляє Швейцарію, як і судді VAR – Федаї Сан та Йоганнесс фон Мандах. До слова, спостерігачем на грі від УЄФА призначений легендарний англійський ексарбітр Говард Вебб.

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Хто такий Сандро Шерер

36-річний Шерер у звичайному житті працює вчителем у школі. З 2015 року Сандро має ліцензію ФІФА та обслуговує міжнародні матчі. Цього року на його рахунку два матчі Євро-2024, а також битва за Суперкубок УЄФА між Реалом та Аталантою.

З українськими клубами Шерер перетинався тричі, всі матчі пройшли в рамках Ліги Європи. На жаль, в них наші клуби так і не здобули жодної перемоги:

Ліга Європи 2018-2019, груповий раунд . Ворскла – Карабах 0:1

. Ворскла – Карабах Ліга Європи 2019-2020, 3 квал. раунд . ЦСКА Софія – Зоря 1:1

. ЦСКА Софія – Зоря Ліга Європи 2021-2022, плей-оф кваліфікації. Рапід – Зоря 3:0

Нагадаємо, що Динамо залишився один крок до основного раунду Ліги чемпіонів. Кияни вже пройшли у кваліфікації сербський Партизан (6:2, 3:0) та шотландський Рейнджерс (1:1, 2:0).