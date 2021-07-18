Динамо – Ніцца 1:2

Голи: Шкурін, 37 – Ндоє, 70, Труйє, 80

У першому таймі кияни контролювали гру і першими забили гол. Відзначився на 38-й хвилині черговим м'ячем білоруський нападник Ілля Шкурін. Асистував йому Де Пена.

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Для 21-річного форварда це третій поспіль гол за Динамо.

У другому таймі ініціатива столичної команди зникла, внаслідок чого Ніцца забила двічі. Перший гол на рахунку 20-річного Дана Ндоє.

Другий гол стався з вини захисників киян, які не розібралися з фланговим навісом, а французький хавбек Алексіс Труйє, скориставшись моментом, виявився спритнішим за "біло-синіх".

Динамо – Ніцца відеоогляд