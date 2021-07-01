Динамо – Базель 4:4
Голи Динамо: Антюх, 22, Сирота, 31, Кравченко, 49, Жерсон, 67
Спаринг з 20-кратним чемпіоном Швейцарії став першим для команди Мірчи Луческу на літніх зборах. Антюх відкрив рахунок з передачі Супряги, а Сирота забив після кутового у виконанні де Пени. Однак ще до перерви Базель відігрався.
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У другому таймі Лєднєв вивів киян вперед, добивши м'яч у сітку з другої спроби, але суперники знову відновили паритет. Незабаром Коробенко після кутового виявився першим на підборі і оформив четвертий гол "біло-синіх", але Базель ще раз відповів результативно.
Наступний контрольний поєдинок кияни проведуть у суботу, 2 липня. Суперником "біло-синіх" стане швейцарська Лозанна.
Динамо – Базель відео матчу