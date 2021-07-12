Трансфер Кулача під питанням

Найкращий бомбардир УПЛ сезону-2020/2021 Владислав Кулач перебуває на перегляді у Динамо. Однак головний тренер киян Мірча Луческу не бачить талановитого нападника у своїй схемі гри.

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Румунський наставник не горить бажанням підписувати футболіста та може вказати Кулачу "на двері". Однак доля гравця ще літає у повітрі. Не виключено, що нападник таки стане повноцінним гравцем Динамо. Але відразу може відправитись в оренду в один із клубів, з яким у київської команди хороші відносини.

До слова. Минулий чемпіонат Кулач провів у полтавській Ворсклі. За сезон нападник зіграв 22 матчі в усіх турнірах, у яких наколотив 17 голів, 15 із них були в УПЛ. Така статистика дозволила Владиславу стати найкращим бомбардиром.

Суперники Динамо

10 липня. Динамо – Серветт (Швейцарія)

14 липня. Динамо – Сьон (Швейцарія)

17 липня. Динамо – Ніцца (Франція)

20 липня. Динамо – Атлетик Більбао (Іспанія)

Перший спаринг у Швейцарії

Свій перший матч на другому етапі підготовки до нового сезону кияни вже зіграли. Суперником був місцевий Серветт, який ледь не створив сенсацію. Швейцарці вийшли вперед завдяки швидкому голу Імері.

Динамівці до 85-ї хвилини зустрічі не могли прошити сітку воріт суперника. На допомогу "біло-синім" прийшов новачок команди Ілля Шкурін. Білоруський нападник поставив крапку у поєдинку, який завершився мировою 1:1.