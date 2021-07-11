Динамо – Серветт 1:1

Голи: Шкурін, 85 – Імері, 12

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21-річний Шкурін став гравцем Динамо 9 липня, а вже 10 липня разом з командою полетів на другий швейцарський збір, де зумів відзначитися дебютним голом. Але спочатку кияни пропустили швидкий гол. На 12-й хвилині поєдинку Кастріот Імері змістився з лівого флангу в центр і з лінії штрафного поцілив у ближній кут воріт.

На 75-й хвилині поєдинку Шкурін замінив Віталія Буяльського, а через 10 хвилин забив свій перший м'яч за "біло-синіх". Білорус головою вдало замкнув навіс Олександра Тимчик з правого флангу.

Динамо – Серветт відеоогляд