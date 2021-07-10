З почуттям гумору
Новобранець киян Ілля Шкурін виявився футболістом із хорошим почуттям гумору. Нападник серйозно налаштований продемонструвати свої найкращі якості форварда в оренді в Україні.
До теми Білоруський бунтівник: Динамо офіційно взяло в оренду нападника московського ЦСКА
Білоруський футболіст пообіцяв привезти команді картоплю, якщо заб'є 10 голів за сезон. До слова, саме врожаями картоплі багата білоруська земля.
Я не вмію смажити картоплю. Чесно. Якщо я її підсмажу – усі залишаться голодними. Я можу її просто привезти, але смажити не буду,
– сказав нападник.
- 9 липня Шкурін перейшов у Динамо на правах оренди на один сезон. Його контракт належить московському ЦСКА.
- У сезоні-2020/2021 нападник зіграв 14 матчів в усіх турнірах, у яких забив 3 голи.
Презентація Іллі Шкуріна у Динамо: дивіться відео