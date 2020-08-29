У 2009 році Україна, яка готувалася до проведення Євро-2012, отримала перший 5-зірковий стадіон. Ним стала "Донбас Арена", яку відкрили 29 серпня 2009 року.

"Донбас Арена": історія

1158 днів. Саме стільки часу минуло від початку будівництва до дня відкриття "Донбас Арени". 27 червня 2006 року розпочалося будівництво. А 29 серпня 2009 року – урочиста церемонія відкриття стадіону. Задля зведення "Арени" за найменший час на будмайданчику в окремі періоди було задіяно до 1600 робітників одночасно.

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Будувати новий стадіон для "Шахтаря" почали ще задовго до того, коли команда здобула Кубок УЄФА (це сталося у 2009 році), а Україна здобула право провести Чемпіонат Європи 2012 року.

"Донбас Арена" став першим в Україні та Східній Європі стадіоном класу "Еліт". Дизайн "Донбас Арени" розробила компанія ArupSport, що свого часу створила стадіони "Манчестер Сіті" (Англія), "Альянс Арена" (Німеччина) та "Сідней" (Австралія). За незвичний дизайн, стадіон часто називали "літаючою тарілкою".

Відкрити "Донбас Арену" 29 серпня вирішили тому, що в цей день відзначався День Донецька та День шахтаря. Обидва свята припадають на останню неділю серпня. На відкриття запросили виступити американську співачку Beyonce.

Відео відкриття "Донбас Арени"

Окрім самого стадіону, роботи велися і навколо. Паркова зона навколо "Арени" займає 25 гектарів. Там понад 77 тисяч рослин. більше, аніж половина з яких – троянди. Адже Донецьк називають містом троянд.

Також особливістю стали сад каменів та гранітний м'яч вагою у 28 тонн, що обертається на воді.

Бюджет з урахуванням благоустрою паркової зони навколо стадіону склав 400 мільйонів доларів.

Особливості "Донбас Арени"

52 898 – загальна кількість місць для вболівальників.

54 метри – висота стадіону від рівня поля до його найвищої точки.

14 283 квадратних метрів становить площа засклення фасаду.

Приблизно 3800 тонн сталі було використано для конструкцій даху

93% трибун накриває дах, і лише 3 800 сидінь нижнього ярусу залишаються відкритими.

Понад 1 000 паркувальних місць (з них 245 – підземна парковка) передбачено на стадіоні.

Важливі матчі на стадіоні

Попри відкриття стадіону 29 серпня, перший домашній матч на ньому "гірники" провели майже через місяць – 27 вересня розгромивши "Оболонь" з рахунком 4:0. Першим голом на новому стадіоні відзначився Жадсон на 18-й хвилині з пенальті.

І саме "Оболонь" завдала "Шахтарю" першої поразки на цій "Арені". Сталося це аж через півтора року – 9 квітня 2011 року.

Натомість не фартовим цей стадіон вважався для збірної України. Все почалося з того, що саме тут збірна України зіграла матч-відповідь плей-офф кваліфікації на Чемпіонат світу 2010 року проти Греції. На виїзді команди зіграли внічию 0:0. Тож все вирішувалося саме 18 листопада 2009 року на "Донбас Арені". Єдиний гол Салпінгідіса на 31-й хвилині вивів саме збірну Греції на ЧС-2010 року в Південно-Африканській республіці.

Після цього Україна зіграла ще чотири матчі, в одному лише зігравши внічию – проти Нідерландів 11 серпня 2010 року 1:1. ще три програла. Два матчі припали на Євро-2012 – проти Франції та Англії. Перший матч відзначився шаленою зливою, через що початок гри довелося відкласти майже на годину. А другий поєдинок відзначився скандальним суддівством угорця Віктора Кашшаї, який не зарахував гол Девіча. І Україна вилетіла з турніру, посівши третє місце в групі.

Відео незарахованого голу Марко Девіча у ворота Англії

Окрім двох матчів збірної України на Євро-2012, на стадіоні також зіграли чвертьфінал (Іспанія – Франція 2:0) та півфінал (Португалія – Іспанія 0:0, 2:4 по пенальті) турніру.

Останній матч

2 травня 2014 року було зіграно останній матч на "Донбас Арені". "Шахтар" вдома обіграв тоді ще "Іллічівець" 3:1. Останній гол забив Дуглас Коста на 82-й хвилині.

"Шахтар" же на цьому стадіоні зіграв 102 матчі, в яких здобув 80 перемог (ще 14 нічиїх та 8 поразок). При цьому 20 матчів поспіль "Шахтар" тут лише виграв. За п'ять років, що команда виступала на "Донбас Арені", "гірники" забили 238 голів, пропустивши лише 50.

Війна на Донбасі

З початку війни на Донбасі та окупації Донецька, стадіон почали використовувати як склад для гуманітарного штабу Ріната Ахметова. При цьому під час обстрілів Донецька, постраждав і сам стадіон. Деякі зі снарядів потрапили в скляне покриття "Арени".

У 2017 році окупаційні війська захопили і сам стадіон. До цього працівники "Шахтаря" підтримували його в порядку, доглядаючи як за спорудою, так і газоном. А вже після цього парк навколо стадіону став покинутим.

Шість років там не відбуваються футбольні матчі. Натомість сам стадіон постійно входить переліку найкращих стадіонів у світу. Навіть у 2020 році від авторитетного іспанського видання Marca. Чи в список найкращих стадіонів Ліги чемпіонів від FourFourTwo. Хоча ще у 2015 році "Донбас Арена" увійшла у список найбільш відомих закинутих стадіонів.

Відео як виглядає "Донбас Арена у 2020 році

А у грі Call Of Duty: Warzone, дії якого відбуваються у вигаданому місті Верданськ, прототипом якого стало місто Донецьк, можна підірвати і стадіон.