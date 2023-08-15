Динамо все ж може здивувати: кияни готові викрасти трансферну ціль Арсенала за 10 мільйонів євро
Джерело:Bolavip
Київський колектив все ще може піти на відчайдушний крок. "Біло-сині" жадають підсилити свій склад.
Динамо зацікавлене у послугах Бітелло із бразильського Греміо. У "бобрів" намалювався іменитий конкурент за гравця.
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Останній шанс врятуватись
Київський клуб все ж плекає надії підсилитись на старті нової кампанії. Динамо не збирається так просто закривати трансферну кампанію цього літа, тому націлились на підписання талановитого бразильського півзахисника. Мова йде про 23-річного Бітелло, який виступає за Греміо. До того ж "біло-сині" опинились у тому місці, та ще й у той час, оскільки "бобрам" зіграють на руку фінансові проблеми "безсмертних".
Діло в тому, що "триколірні" готові попрощатися із своїм перспективним виконавцем, аби закрити усі питання, котрі викликають грошові проблеми у їхньому колективі. Таким чином, Греміо продасть одного із своїх важливих футболістів. Цікаво, що сам Бітелло спершу відмовив у переїзді до Києва, та от з іншої сторони у півзахисника банально може не бути вибору, якщо кияни та "безсмертні" домовляться про трансфер. Все заради блага клубу.
"Бобри" готові віддати за бразильського півзахисника 10 мільйонів євро. Варто відзначит, що у послугах Бітелло також зацікавлений лондонський Арсенал, проте "каноніри" поки що не працють активно над підписанням півзахисника.До речі. Бітелло відіграв за першу команду Греміо 89 матчів, у яких забив 17 голів та оформив 7 асистів. Бразилець може зіграти на позиції бокс-ту-бокса, атакувального півзахисника, а також вінгера. Transfermarkt оцінює молодого гравця у 7 мільйонів євро.
Трансферна кампанія Динамо
- Київський колектив встиг оформити тільки трансфер Андрія Ярмоленка, який, звичайно ж, без зайвих сумнівів усі вважають топовим.
- Та от одного досвідченого вінгера мало, аби кардинально змінити гру "біло-синіх", якщо ж взяти до уваги, що "бобри" розпочали кадрову чистку складу, відпустивши дуже багато футболістів, таких як: Денис Бойко (воротар, Полісся), Ерік Рамірез (нападник, Атлетіко Насьйональ), Жерсон Родрігес (нападник, Сівасспор), Богдан Лєднєв (півзахисник, Дніпро-1), Сергій Булеца (півзахисник, Заглембє), Артем Бесєдін (нападник, Ордобаси), Микита Бурда (захисник, Колос), Томаш Кендзьора (захисник, ПАОК) та інших.
- Мірча Луческу зазначив, що кияни перебувають у пошуках "погравшого" центрального захисника (оскільки у складі киян пристуні лише молоді беки), зокрема, столичному клубу приписували інтерес до Александара Драговіча, а також ходили навіть чутки про Домагоя Віду та Євгена Хачеріді. Австрієць у свою чергу відмовив "бобрам".
- До того ж клуб можуть покинути лідери команди. До прикладу, Микола Шапаренко, щоправда, до півзахисника, який тільки-но відійшов від травми, наразі мало інтересу зі сторони європейських клубів, а от до талановитого Володимира Бражка – хоч відбавляй. Зокрема, хавбека хотів придбати Торіно, а також ним цікавиться Жирона. Ігор Суркіс зазначив, що розцінює Бражка не менше, аніж у 20 мільйонів євро.