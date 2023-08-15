Динамо все ж може здивувати: кияни готові викрасти трансферну ціль Арсенала за 10 мільйонів євро

Київський колектив все ще може піти на відчайдушний крок. "Біло-сині" жадають підсилити свій склад.

Динамо зацікавлене у послугах Бітелло із бразильського Греміо. У "бобрів" намалювався іменитий конкурент за гравця.

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Останній шанс врятуватись

Київський клуб все ж плекає надії підсилитись на старті нової кампанії. Динамо не збирається так просто закривати трансферну кампанію цього літа, тому націлились на підписання талановитого бразильського півзахисника. Мова йде про 23-річного Бітелло, який виступає за Греміо. До того ж "біло-сині" опинились у тому місці, та ще й у той час, оскільки "бобрам" зіграють на руку фінансові проблеми "безсмертних".

Діло в тому, що "триколірні" готові попрощатися із своїм перспективним виконавцем, аби закрити усі питання, котрі викликають грошові проблеми у їхньому колективі. Таким чином, Греміо продасть одного із своїх важливих футболістів. Цікаво, що сам Бітелло спершу відмовив у переїзді до Києва, та от з іншої сторони у півзахисника банально може не бути вибору, якщо кияни та "безсмертні" домовляться про трансфер. Все заради блага клубу.

"Бобри" готові віддати за бразильського півзахисника 10 мільйонів євро. Варто відзначит, що у послугах Бітелло також зацікавлений лондонський Арсенал, проте "каноніри" поки що не працють активно над підписанням півзахисника.

Трансферна кампанія Динамо

Київський колектив встиг оформити тільки трансфер Андрія Ярмоленка, який, звичайно ж, без зайвих сумнівів усі вважають топовим.

Та от одного досвідченого вінгера мало, аби кардинально змінити гру "біло-синіх", якщо ж взяти до уваги, що "бобри" розпочали кадрову чистку складу, відпустивши дуже багато футболістів, таких як: Денис Бойко (воротар, Полісся), Ерік Рамірез (нападник, Атлетіко Насьйональ), Жерсон Родрігес (нападник, Сівасспор), Богдан Лєднєв (півзахисник, Дніпро-1), Сергій Булеца (півзахисник, Заглембє), Артем Бесєдін (нападник, Ордобаси), Микита Бурда (захисник, Колос), Томаш Кендзьора (захисник, ПАОК) та інших.

Мірча Луческу зазначив, що кияни перебувають у пошуках "погравшого" центрального захисника (оскільки у складі киян пристуні лише молоді беки), зокрема, столичному клубу приписували інтерес до Александара Драговіча, а також ходили навіть чутки про Домагоя Віду та Євгена Хачеріді. Австрієць у свою чергу відмовив "бобрам".

До того ж клуб можуть покинути лідери команди. До прикладу, Микола Шапаренко, щоправда, до півзахисника, який тільки-но відійшов від травми, наразі мало інтересу зі сторони європейських клубів, а от до талановитого Володимира Бражка – хоч відбавляй. Зокрема, хавбека хотів придбати Торіно, а також ним цікавиться Жирона. Ігор Суркіс зазначив, що розцінює Бражка не менше, аніж у 20 мільйонів євро.