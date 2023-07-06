Динамо хотіло повернути Александара Драговіча у свій склад. Проте захисник відмовився від пропозиції столичного колективу.

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Потрібен багаж досвіду у центрі захисту

Австрієць опинився на прицілі київської команди, оскільки "біло-сині" перебувають у актвиному пошуці центрального захисника. На думку керівництва Динамо, яке уже встигли сконтактувати з 32-річним центрбеком, Драговіч – саме той варіант, який наразі потрібен "бобрам". Та от досвідчений Александар зруйнував надії киян, оскільки відмовився повертатися у стан "біло-синіх". Причина позиції автсрійського центребка банальна – все через війну на території нашої держави, яку розв'язала Росія. Австрієць відповів представникам Динамо коротко і зрозуміло: "Ні, зараз не в Україну, будь ласка".

Цікаво. Наразі Драгович виступає у складі сербської Црвени Звезди, яка на своїх футболках носить бренд "Газмпрому", який є спонсором команди. До того ж колектив, у якому виступає Александар, є проросійським, оскільки без зайвих вагань Црвена Звезда грає товариські матчі з командами із країни-агресора (зокрема, із Зенітом).

Варто відзначити, що Драговіч свого часу уже виступав у рядах Динамо разом із Андрієм Ярмоленко, який все ж повернувся у Київ. Александар перебрався до "біло-синіх", за яких зіграв згодом 111 матчів (2 голи та 2 асисти), із Базеля. Тоді Динамо заплатило швейцарцям 10 мільйонів євро за захисника.

У стані "біло-синіх" Драговіч ставав двічі чемпіоном України, двічі володарем Кубка країни та одного разу підіймав над головою Суперкубок України. Також із киянами Александар доходив до 1/8 фіналу ЛЧ – останнього найвищого результату команди в рамках турніру. Після періоду в Динамо австрієць перебрався до Баєра за 21 мільйон євро, згодом пограв у оренді в Лестері, а вже тоді на правах вільного агента опинився у Црвені Звезді.

Додамо. У Динамо також була певна симпатія до захисника Чорноморця та молодіжної зібрної України Володимира Салюка. Кияни уже навіть роздумували чи варто викладати клаусулу 1 мільйон євро за центрбека, але прийняли рішення обирати все-таки досвідчених захисників. Наразі у стані киян є два основних центральних оборонця – молоді Денис Попов та Максим Дячук, яких у будь-який момент можуть підмінити також юні Олександр Сирота та Антон Боль.