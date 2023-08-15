Кепа Аррісабалага поділився своїми планами на майбутнє у Реалі. Бельгійському та українському голкіперам варто бути обачними.

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Дуже серйозний конкурент

Іспанський воротар, який перейшов із Челсі виручати "королівський" клуб (оскільки основний кіпер мадридців Тібо Куртуа отримав серйозну травму), просто випромінює впевненість та позитив. Кепа впевнений, що він зможе залишитись у стані "вершкових" після річної оренди, а потім сміло поборотися за місце у стартовому складі Реалу.

Такі слова, звичайно ж, не могли не зачепити Андрія Луніна, якому сам Карло Анчелотті обіцяв "повністю довіритись", проте підписати голкіпера, який відбуде тимчасово свій номер у Мадриді. Українець свій шанс отримав, відстоявши проти Атлетік Більбао (0:2) "сухий матч" у першому турі Ла Ліги, та от далі перспективи досить туманні. Ні рівень Кепи, ні його самовпевненість та налаштування не свідчать, що іспанець приїхав протирати штани у "королівському" клубі. Можливо, після слів Аррісабалаги напружився і сам Куртуа.

Це дуже щасливий і особливий день для мене і всієї моєї родини. Я гордий стати частиною Реала. Хочу насолодитися цим днем і розділити його з найближчими людьми. Хочу залишитися тут після завершення оренди. Я сподіваюся на це. Сьогодні мій перший день у клубі. Попереду є час, побачимо. Сподіваюся, своєю грою я зможу цього досягти. Рішення про перехід було дуже простим. У мене були пропозиції від інших великих клубів, але коли мені розповіли про цей варіант. Все сталося дуже швидко. Реал – король Ліги чемпіонів. У трьох минулих розіграшах Ліги чемпіонів ми грали один з одним. Думаю, ми всі можемо погодитись із цією фразою,

– сказав Кепа.

Президент столичного колективу Флорентіно Перес у свою чергу засипав компліментами іспанського голкіпера, назвавши його одним із кращих виконавців на своїй позиції. Такий розвиток подій навряд потішив Андрія Луніна, який довго чекав свого шансу в Реалі. Українець, можливо, ще на рік потрапив у "в'язницю", або ж зможе продемонструвати усьому світу, як він готовий до конкуренції.

Кепа Аррісабалага та Флореніто Перес / Реал

Нагадаємо. Іспанський голкіпер минулого сезону повернув собі місце в основі Челсі. Кепа провів у футболці "пенсіонерів" 39 матчів у торішній кампанії, посадивши на лаву запасних Едуарда Менді, який перед тим визнавався найкращим голкіпером у світі. Лондонський клуб уже встиг продати сенегальця у саудівський Аль-Ахлі, натомість придбавши Роберто Санчеса із Брайтона за 25 мільйонів євро, який, скоріше за все, і підмінить Кепу в Челсі.