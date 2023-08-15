Динамо зацікавлене у послугах Бітелло із бразильського Греміо. У "бобрів" намалювався іменитий конкурент за гравця.

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Останній шанс врятуватись

Київський клуб все ж плекає надії підсилитись на старті нової кампанії. Динамо не збирається так просто закривати трансферну кампанію цього літа, тому націлились на підписання талановитого бразильського півзахисника. Мова йде про 23-річного Бітелло, який виступає за Греміо. До того ж "біло-сині" опинились у тому місці, та ще й у той час, оскільки "бобрам" зіграють на руку фінансові проблеми "безсмертних".

Діло в тому, що "триколірні" готові попрощатися із своїм перспективним виконавцем, аби закрити усі питання, котрі викликають грошові проблеми у їхньому колективі. Таким чином, Греміо продасть одного із своїх важливих футболістів. Цікаво, що сам Бітелло спершу відмовив у переїзді до Києва, та от з іншої сторони у півзахисника банально може не бути вибору, якщо кияни та "безсмертні" домовляться про трансфер. Все заради блага клубу.

"Бобри" готові віддати за бразильського півзахисника 10 мільйонів євро. Варто відзначит, що у послугах Бітелло також зацікавлений лондонський Арсенал, проте "каноніри" поки що не працють активно над підписанням півзахисника.

До речі. Бітелло відіграв за першу команду Греміо 89 матчів, у яких забив 17 голів та оформив 7 асистів. Бразилець може зіграти на позиції бокс-ту-бокса, атакувального півзахисника, а також вінгера. Transfermarkt оцінює молодого гравця у 7 мільйонів євро.

Трансферна кампанія Динамо