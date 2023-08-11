Олександр Піхальонок може стати гравцем Жирони. Головному тренеру каталонського колективу імпонує гра українців.

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Іспанський колектив після того, як провернув успішний трансфер Віктора Циганкова, вирішив перейтися по українському трансферному ринку, де уже зміг знайти там декілька потрібних клубу експонатів, зокрема, підсилившись Артемом Довбиком. Форвард у свою чергу став рекордним найдорожчим придбанням Жирони за усю історію (7 мільйонів євро). Та от ексгравці Динамо та Дніпра-1 – не єдині футболісти із українським паспортом, на яких каталонці кинули око.

"Червоно-білі" також зацікавлені у послугах Олександра Піхальонока та Володимира Бражка, який оцінив сам головний тренер Жирони Мітчел. Діло в тому, що "червоно-білі" шукають заміну Оріолю Ромеу, який нещодавно перебрався до іншого каталонського колективу Барселони за 3,4 мільйони євро (перед підписанням Довбика саме він був рекордним трансфером клубу, його придбали за 5,5 мільйонів євро у Саутгемптона). Таким чином, українські футболісти перебувають у списку потенційної заміни в опорну зону. Та от, як завжди, існує декілька "але".

Бражко, який минулий сезон шикарно провів у Зорі на правах оренди, повернувся до стану Динамо. Та от між Жироною та киянами наразі не найкращі відносини після трансферу Циганкова (покинув "бобрів" за 5 мільйонів), тому перехід талановитого хавбека до Іспанії має досить туманні перспективи.

Нагадаємо. Президент Динамо Ігор Суркіс відмовився продавати Бражка у Торіно за 4 мільйони євро, оскільки зазначив, що талановиті футболісти коштують набагато більше.

Щодо Піхальонка, то його трансфер до стану каталонців влітку не може бути можливий через фінансовий фейр-плей. Жирона у це трансферне вікно уже витратила майже 15 мільйонів євро на нових футболістів, тому зареєструвати чергового новачка, та ще й за солідні гроші буде важко в Ла Лізі.

Ба більше, все впирається і в Дніпро-1, який не готовий одночасно втрачати двох своїх лідерів. Каталонський колектив у свою чергу буде й надалі уважно стежити за Піхальонком, оскільки може реалізувати його трансфер уже взимку. Варто відзначити, що багато також буде залежати від успішності Довбика у футболці Жирони, тому Олександру варто тримати кулачки за Артема, якщо він бажає переїхати в Іспанію.

Бражко та Піхальонок минулого сезону