Динамо обирає, де прийматиме суперників у єврокубках: погляд киян впав на два міста у Польщі

Вже у середині липня 2022 року Динамо розпочне свій шлях у Лізі чемпіонів. Кияни визначаються зі стадіоном, який прийматиме їх домашні матчі у єврокубках.

Два варіанти для українського гранда

Через війну в Україні київським клуб змушений проводити свої домашні єврокубкові матчі за кордоном. Для цього Динамо обрало Польщу, але наразі не визначилось із місто, яке буде їх приймати.

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За інформацією журналіста Дмитра Ільченка, динамівці зупинились на двох варіантах – Краків та Вроцлав. Наразі невідомо, яке з цих двох польських міст оберуть кияни.

Нагадаємо, що 15 червня підопічні Мірчі Луческу отримали першого суперника у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Кияни зустрінуться з Фенербахче. Перший поєдинок із турецьким клубом запланований на 19 – 20 липня, а матч-відповідь на 26 – 27 липня 2022 року.

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Стадіони між якими обирає Динамо / Фото з інстаграму журналіста

Раніше повідомлялось, що Динамо та Шахтар можуть ділити один польський стадіон для виступів у єврокубках. Так само були у мирні часи, коли два українські гранди грали на НСК "Олімпійський" у Києві.

У сезоні-2021/2022, який був достроково закінчений через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, Динамо посіло друге місце, поступившись лише двома очками Шахтарю. Також на євроарені нашу країну представлятимуть Дніпро-1, Зоря та Ворскла. Полтавський клуб вже отримав суперника у Лізі конференцій . У кваліфікації ворскляни зіграють проти АІКа (Швеція).

Відзначимо, що Шахтар розпочинає свій шлях у єврокубках із групового раунду Ліги чемпіонів.