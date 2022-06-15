Перший суперник ворсклян

У швейцарському Ньоні доля жереба звела Ворсклу зі шведським АІКом. У першому поєдинку другого раунду кваліфікації ліги конференцій полтавський клуб зіграє на виїзді, повідомляє 24 канал.

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Матчі відбіркового раунду заплановані на 21 та 28 липня. До цих поєдинків клуб із Полтави вже готуватиме новий тренер команди Віктор Скрипник, який раніше працював на чолі Зорі.

Цікаво, що серед потенційних суперників Ворскли були Вікінг, Ракув, Валмієра та переможець матчу Паневежис / Мілсамі.

15 червня свого суперника у кваліфікації Ліги чемпіонів дізналось й київське Динамо. Кияни поїдуть у гості до турецького Фенербахче.

Нагадаємо, що першим переможцем Ліги конференцій стала італійська Рома. У фіналі "вовки" мінімально переграли нідерландський Феєнорд (1:0). Єдиний гол у вирішальному матчі забив Ніколо Заніоло.