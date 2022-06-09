Знову два гранди на одній арені

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну повністю зупинило футбольне життя у нашій країні. Деякі клуби призупинили контракти з футболістами, декілька команд пропускатимуть наступний сезон в Україні. Не оминула ця біда й домашні матчі українських клубів у єврокубках.

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Україну у єврокубках у новому році представлятимуть традиційно п'ять клубів – Шахтар, Динамо, Дніпро-1, Зоря та Ворскла. Перші двоє визначились із місцем проведенням домашніх поєдинків у Лізі чемпіонів. Українські гранди обрали сусідню Польщу, яка від 24 лютого ще раз довела. що є дуже добрим нашим другом та союзником.

Довідка. Через війну сезон-2021/2022 в Україні був достроково закінчений. Команди посіли ті місця, які зайняли за підсумками першого кола чемпіонату.

Цього разу Польща подає руку допомоги у футбольному плані. Цікаво те, що Шахтар, який зіграє у груповому раунді ліги чемпіонів, та Динамо прийматимуть своїх суперників у єврокубках на одному стадіоні. Так само було й у мирні часи, коли ці команди ділили НСК "Олімпійський" у Києві.

ЗМІ не повідомляють, який саме стадіон стане тимчасовою домівкою двох топ-клубів нашої країни.