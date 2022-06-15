Маркевич: Не бачу нічого страшного в такому супернику
Першим суперником Динамо у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіоні став турецький Фенербахче. Хоча міг опонентом киян стати представник Кіпру АЕК (Ларнака).
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Мирон Маркевич не бачить у цьому жеребі нічого страшного. Підопічні Мірчі Луческу можуть пройти турків, які є віцечемпіонами країни.
Колишній наставник Дніпра розповів, що домашні трибуни будуть перевагою Фенербахче, але фанати не виходять на футбольне поле. Маркевич-старший відзначив, що у складі турецької команди багато досвідчених гравців.
Не бачу нічого страшного в такому супернику, як Фенербахче. Що АЕК, що Фенербахче – не є особливою загрозою. Так, турки матимуть серйозну підтримку, але трибуни не грають у футбол. Тому, жереб непоганий. Бачив кілька разів матчі Фенербахче – багато "старичків". При цьому, не думаю, що вони будуть серйозно готові в липні. Кияни мають хороші шанси пройти далі,
– сказав Мирон Маркевич.
Швидше за все, що Динамо прийматиме Фенербахче у Польщі. Кияни можуть ділити один стадіон із донецьким Шахтарем, який розпочне свій шлях у Лізі чемпіонів із групового раунду.