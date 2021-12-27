Динамо не зрівняється: стала відома зарплата Миколенка в Евертоні

Озвучено деталі анонсованого раніше трансферу захисника Динамо та збірної України Віталія Миколенка до англійського Евертона. Київський клуб найближчим часом підтвердить продаж футболіста.

22-річний Миколенко в Динамо заробляє 50 тисяч доларів на місяць, а після переходу до Евертона заробітна плата українця збільшиться до 308 тисяч на місяць в американській валюті.

До слова Трансфер Миколенка з Динамо в Евертон завершений, – ЗМІ

Повідомляється, що щороку Миколенко без урахування бонусів зароблятиме в Англії близько 4 мільйонів доларів, що втричі більше, ніж у півзахисника Манчестер Сіті Олександра Зінченка, але вдвічі менше, ніж у лідера збірної України з Вест Хема Андрія Ярмоленка.

Що відомо про перехід Миколенка

В Евертоні Миколенко буде на 13 – 14 місці за розміром зарплати. Клуб планує взимку продати захисника Люка Діня та звільнити місце у складі для Віталія.