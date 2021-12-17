Затримається у Великій Британії надовго

За інформацією авторитетного видання, оборонець збірної України підпише довготривалу угоду з "ірисками" – аж на 5 років. Віталій Миколенко вже проходить медогляд в англійському клубі.

До теми Миколенко проходить медогляд в Евертоні, – відомий інсайдер

22-річний лівий захисник вже перебуває у Великій Британії. Як раніше повідомляв італійський інсайдер Фабриціо Романо, Евертон заплатить Динамо за трансфер футболіста 21 – 23 мільйони євро.

Цікаво! За даними Transfermarkt, вартість Миколенка складає 17 мільйонів євро. Його контракт із Динамо розрахований до 30 вересня 2025 року.

Новий потенційний клуб Миколенка йде 14-м в АПЛ після 17 зіграних поєдинків.