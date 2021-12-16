"Перший великий трансфер Динамо після Ярмоленка"
Тренер киян наголосив на тому, що важливо давати гравцям перспективу.
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Він вирушив до Евертона. Це перший великий трансфер Динамо після Ярмоленка. Це молодий гравець, він є прикладом для інших.
Дуже важливо, окрім результатів, давати гравцям можливість мати перспективу,
– сказав Луческу.
Можливий перехід Миколенка
- Інформація про те, що Миколенко покине Динамо, з'явилася 14-го грудня. Спершу не було інформації про клуб, в який може перейти 22-річний українець.
- Цього сезону Миколенко провів 21 матч у всіх турнірах, у яких зробив три результативні передачі.
- Контракт Віталія Миколенка з Динамо розрахований до вересня 2025 року. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює українця у 17 мільйонів євро.