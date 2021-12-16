"Перший великий трансфер Динамо після Ярмоленка"

Тренер киян наголосив на тому, що важливо давати гравцям перспективу.

До теми Миколенко вже підписав контракт із Евертоном: несподівана сума трансферу

Він вирушив до Евертона. Це перший великий трансфер Динамо після Ярмоленка. Це молодий гравець, він є прикладом для інших.

Дуже важливо, окрім результатів, давати гравцям можливість мати перспективу,

– сказав Луческу.

Можливий перехід Миколенка