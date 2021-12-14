Наразі не повідомляється, який клуб стане новою домівкою для футболіста збірної України. Відомо лише те, що це буде відомий клуб із Європи. Перемовини вже підходять до свого завершення. Сторони обговорюють останні деталі контракту.
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Я не в курсі, ніхто нічого мені на цю тему не говорив. Тому не знаю. Для мене ця інформація на рівні нуля. Може, правда, а, може, і немає – мені президент такі речі не говорить,
– заявив Семененко.
Кар'єра Миколенка: вже давно потрапив на радари
- 22-річний Миколенко вже давно перебуває на радарах європейських грандів. У різний час футболіста порівнювали з різними італійськими клубами, а також Аяксом, але поки далі розмови не доходили.
- Орієнтировочная вартість гравця оцінюється в розмірі 17 мільйонів євро. Діюча угода Миколенка з київським клубом розрахована до 2025 року.
- Миколенко своєю грою заслужив не лише стабільне місце в основі, а й виклик у збірну України.
- У сезоні-2021/2022 зіграв за київський клуб у 21 поєдинку, у якому зробив 3 асисти.