Циганков виклав фото з логотипом "Баварії": в "Динамо" назвали причину
Півзахисник "Динамо" Віктор Циганков зараз перебуває у Мюнхені. Там гравець активно фотографується на фоні логотипу "Баварії".
Фотографії з Мюнхена Віктор Циганков виклав на своїй сторінці в Instagram. Футболіст відвідав фан-шоп команди.
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Однак згодом в "Динамо" пояснили, що Циганков робить в Мюнхені. В клубі запевнили, що футболіст відправився до Німеччини на діагностичне обстеження. В Мюнхені він пробуде один день, після чого повернеться до Києва.
Саме за результатами дослідження в Німеччині, медичний штаб "Динамо" і буде приймати рішення щодо участі Циганкова у наступних матчах за клуб.
Відзначимо, що перед тим деякі ЗМІ писали, що Циганков на обстеження відправиться в італійський Мілан. Але футболіст все-таки полетів у Мюнхен.