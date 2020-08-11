У вівторок, 11 серпня, віцечемпіон України, київське "Динамо", провів другий контрольний матч під керівництвом румунського наставника Мірчі Луческу. Суперником "біло-синіх" виступила чернігівська "Десна". "Біло-сині" поступилися з рахунком 1:2.

Динамо – Десна 1:2

Голи: Циганков 81 – Філіппов 32, Шевцов 82

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В цілому, команди видали рівний поєдинок. Не можна сказати, що одна зі сторін домінувала більшу частину гри. На початку поєдинку Калитвинцев і Цитаішвілі обмінялися дальніми ударами, а в середині тайму трапився гол гостей. Картушов розігнав атаку по флангу і зробив ідеальну передачу на Філіппова – Олександр не підвів.

Другий тайм не відрізнявся від першого. Що кияни, що "сіверяни" намагалися грати активно. На 69-й хвилині команда Луческу отримала ідеальний шанс зрівняти рахунок, але Циганков не зміг реалізувати пенальті. Віктор продовжив шукати свій шанс і ближче до кінця матчу його знайшов. Розігравши у дотик з Буяльським, вінгер вийшов на побачення з голкіпером і без особливих проблем пробив повз воротаря – 1:1.

Пройшло рівно 60 секунд і команда Рябоконя знову вирвалася вперед – юний Шевцов отримав м'яч метрів 11-ти від воріт суперника і разючим ударом вивів команду вперед.