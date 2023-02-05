Непоганий бізнес: Динамо хоче придбати найкращого нападника чемпіонату Бразилії

Київське Динамо націлилось на пошуки нового нападника для своєї команди. "Біло-сині" знайшли потенційний варіант у лиця найкращого форварда чемпіонату Бразилії.

Щоправда, столичний клуб наважився цікавитись найкращим нападником тільки третього дивізіону Бразилії. Ціллю киян став форвард Леле з Волта-Редонди.

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Сумнівне підсилення для киян

Київське Динамо уже виходило на зв'язок з Волта-Редондою щодо бразильського нападника. Таким чином столичний клуб продемонстрував свій інтерес до Леле. Проте кияни ще жодної пропозиції по нападнику бразильському колективу з Серії С не висували.

Контаркт Леле з його поточним клубом розрахований до 2026 року. 25-річний форвард – найкращий нападник третього дивізіону Бразилії, оскільки у нього 7 голів в активі за 9 матчів. Також гравець встиг віддати і дві гольові передачі. Волта Редонда виставила за нападника віступні у розмірі шести мільйонів євро.

Прямим конкурентом киян за Леле є клуб Васко да Гама з Бразилії. Якщо Волта-Редонда таки вирішить продати свого гравця, то вони віддаватимуть перевагу саме бразильському колективу, а не українському.

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