Київське Динамо на офіційному сайті повідомило про припинення співпраці з 29-річним нападником Владиславом Кулачем. Контракт був розірваний за обопільною згодою сторін.
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Найкращий бомбардир УПЛ-2020/2021 гратиме в Азербайджані
На правах вільного агента форвард підписав угоду з азербайджанською Зірою. Термін контракту розрахований на півтора сезони.
Після 18-ти турів Зіра займає четверту сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Азербайджану. Від третього місця команду відділяє 10 пунктів.
Зазначимо, що конкурентами Кулача за місце в основі будуть двоє колишніх гравців УПЛ – Рустам Ахмедзаде (Минай) і Феліпе Пахтман (Львів).
Кар'єра Кулача в Динамо
- Нагадаємо, що Владислав Кулач став гравцем Динамо влітку 2021 року.
- Через постійні травми форвард не зумів завоювати місце в основному складі.
- За півтора роки футболіст забив лише 1 гол у 7 матчах.
- У складі Ворскли Кулач ставав найкращим бомбардиром УПЛ сезону 2020/21.
- Трансферна вартість футболіста становить 700 тисяч євро.