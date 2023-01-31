Цієї зими Динамо суттєво ослабло в кадровому плані. Команду вже залишили Циганков та Кендзьора, а Забарний найближчім часом стане гравцем Борнмута.

До теми Забарний поповнить український легіон АПЛ: став відомий клуб, куди перейде захисник Динамо

Тепер же кияни позбулись одного з основних нападників команди Артема Бєсєдіна. Офіційний сайт киян повідомив, що нападник збірної України відправлений до Омонії.

Черговий українець на Кіпрі

Орендна угода із клубом з Кіпру розрахована до кінця червня 2023 року. Сам контракт 26-річного Артема з киянами розрахований до літа 2024 року.

Команда зі столиці Нікосії є 21-разовим чемпіоном Кіпру. Минулого сезону Омонія зайняла лише сьоме місце, але при цьому виграла Кубок Кіпру. Наразі після 21-го туру клуб йде п'ятим, аж у 10-ти балах від єврокубкової зони.

Варто знати. За Омонію виступає ексгравець Динамо Роман Безус. Минулого літа від перебрався на Кіпр з Гента і забив вже три голи у 21-му матчі.

Досягнення Артема в Динамо

Бєсєдін є вихованцем київського клубу, за яке дебютував у 2016 році і виступав дотепер з перервою на сезон в Металісті. У складі Динамо Артем забив 35 голів у 143 матчах.

Читайте також Ексгравець Дніпра-1 перебрався в АЕК, який протистоятиме команді Кучера в єврокубках

Разом із "біло-синіми" нападник вигравав чемпіонат та Кубок України у 2021 році. Також на його рахунку 13 поєдинків та два голи за збірну України, з якою він виходив до чвертьфіналу Євро-2020.