Клейтон Шав'єр приєднався до Металіста 1925. Бразилець долучився до харківського табору на зборах у Туреччині.

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Повернення зірки

Клейтон Шав'єр повернувся до Металіста після восьми років поза клубом. Колишній півзахисник провів тренування з гравцями харківського колективу. До того ж колишньому бразильсьокму півзахиснику пророкують місце у тренерському штабі Металіста 1925. Український бразилець Едмар, який є головним тренером команди, сам запросив Шав'єра поповнити колектив.

До табору Металіста 1925 у Сіде приєднався улюбленець харківських уболівальників, друг та партнер нашого клубу – Клейтон Шав'єр,
– йдеться у повідомленні Металіста 1925.

Бразильська легенда Металіста

  • Шав'єр приднався до харківського колектива у 2010 році та перебував у команді до 2015-го. Бразилець перейшов до Металіста з Палмейрас за 3,6 мільйона євро.
  • Також гравець викликався до національної збірної Бразилії, проте жодного матчу за команду не провів.
  • Тричі з Металістом ставав бронзовим призером УПЛ та одного разу срібним.
  • Досягав з харківською командою найвищого єврокубкового досягнення в історії – чвертьфіналу Ліги Європи.
  • Боровся за вихід з Металістом у Лігу Чемпіонів, але тоді команду дискваліфікували з турніру.
  • Одним з найвидатніших легіонерів Металіста під керівництвом Мирона Маркевича.
  • За Металіст провів 109 матчів та забив 46 голів.