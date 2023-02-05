Клейтон Шав'єр приєднався до Металіста 1925. Бразилець долучився до харківського табору на зборах у Туреччині.

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Повернення зірки

Клейтон Шав'єр повернувся до Металіста після восьми років поза клубом. Колишній півзахисник провів тренування з гравцями харківського колективу. До того ж колишньому бразильсьокму півзахиснику пророкують місце у тренерському штабі Металіста 1925. Український бразилець Едмар, який є головним тренером команди, сам запросив Шав'єра поповнити колектив.

До табору Металіста 1925 у Сіде приєднався улюбленець харківських уболівальників, друг та партнер нашого клубу – Клейтон Шав'єр,

– йдеться у повідомленні Металіста 1925.

Бразильська легенда Металіста