Ферстаппен – 34-й чемпіон світу

Про боротьбу Макса Ферстаппена та Льюїса Хемілтона ми детально розповіли у попередньому матеріалі. Без уваги залишилася тільки фінальна гонка в Абу-Дабі. Вона й стала уособлення усього сезону.

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Ферстаппен боровся до останнього. Макс витискав все, що міг зі свого Red Bull. І навіть пішов на ризик, зробивши три піт-стопи за одну гонку, проти одного в Хемілтона.

У підсумку доля винагородила Ферстаппена аварією Ніколаса Латіфі та вчасним виїздом автомобіля безпеки. Дехто скаже, що директор гонки Майкл Масі подарував Ферстаппену кубок і в дечому матиме рацію.

Але, залишивши Макса й Хемілтона віч-на-віч наодинці – було геніальним, хоч і сумнівним рішенням. Формула-1 – це драма та екшн. Що ще потрібно від спорту?

Відео боротьби Ферстаппена та Хемілтона за чемпіонство на останньому колі гран-прі Абу-Дабі



Легендарний Деймон Хілл розкритикував відкриті радіоперемовини Red Bull та Mercedes з Масі. Але повністю не погоджуюся з ним, адже спілкування чи Тото Вольффа, чи Крістіана Хорнера з Масі додавало пікантності.

"Ні, Майкі", – істерично говорив Вольфф перед останнім колом в Абу-Дабі. "Моя остання пропозиція", – звертався Масі до Red Bull у Саудівській Аравії, погрожуючи штрафом Максу. Формула-1 – це "великий цирк", то ж не відбирайте це звання!

Ферстаппен справедливо став новим 34-м чемпіоном світу в історії Формули-1. Так само було б справедливо, якби титул дістався і Льюїсу. Обидва пілоти подарували скажений за інтригою сезон.

Обидва однаково заслуговували на чемпіонство. Проте Хемілтон поки не взяв рекордний 8-й трофей. А чемпіонство Макса дало Формулі-1 ковток свіжого повітря.

McLaren єдина команда з переможним дублем

Попри тотальне домінування у Формулі-1 двох команд (Mercedes та Red Bul) тільки McLaren вдалося здобути переможний дубль у 2021 році.

Щоб зрозуміти, наскільки дубль McLaren є незвичним для теперішньої Формули-1, слід сказати, що попередня така перемога команди з Вокінга сталася на гран-прі Канади 2010 року.

Даніель Ріккардо та Ландо Норріс здобули переможний дубль – відео



Після декількох провалених сезонів McLaren почав поступово воскрешати. І дубль в Монці став ще одним поштовхом на шляху до повернення колишньої слави.

Головним конкурентом McLaren у Кубку конструкторів була команда Ferrari, яка після чи не найгіршого у своїй історії сезону-2020 намагалася відмитися від сорому.

"Скудерія" вирвала третє місце у Кубку конструкторів тільки наприкінці сезону. На гран-прі Туреччини Ferrari представила нову гібридну систему, яку повинна використовувати у 2022 році.

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Саме це стало ключовим у боротьбі McLaren та Ferrari. У порівнянні зі "Скудерією" команда з Вокінга не розвивала болід з літа. У McLaren націлилися на наступний рік, тому після потужного ривку на старті 2021-го – здали позиції під кінець сезону.

І, щоб кинути маленький камінь в город команди з Маранелло – у 2021 році на перше місце приїздили боліди Mercedes, Red Bull, McLaren та навіть Alpine.

Ferrari ж опинилася серед команд, які не здобули жодної перемоги. Серія "Скудерії" без перемог триває з гран-прі Сінгапуру 2019 року.

У сезоні-2021 перемоги здобували тільки шість пілотів. Окрім Хемілтона та Ферстаппена, це Серхіо Перес, Валттері Боттас, Естебан Окон та Даніель Ріккардо.

Сайнс побив ключових конкурентів

З іспанця Карлоса Сайнса неодноразово кепкували через перехід з McLaren у Ferrari. Він підписав контракт зі "Скудерією", коли McLaren проводив успішний сезон-2020, а Ferrari розчаровувала тифозі.

У перший рік Сайнсу вдалося виграти боротьбу у свого партнера по команді Шарля Леклера, який формально має статус першого пілота у Ferrari. У 2021 році Сайнс чотири рази підіймався на подіум, коли Леклер тільки одного разу.



Карлос Сайнс / instagram.com/carlossainz55

Звісно, можна згадати гонку в Монако, де Шарль перед рідними вболівальниками мав стартувати першим. Але через проблеми з болідом так і не вийшов на гонку.

У 2021 році Сайнсу ще й вдалося побити рекорд Ніко Хюлькенберга за кількістю очок без перемог у Формулі-1. Всього іспанець вже має 536,5, коли відомий німець здобув 521 очко.

Важливим для Сайнса стало те, що він фінішував у заліку пілотів на 5-у місці. Вище тільки пілоти Mercedes та Red Bull. "Карліто" вдалося обійти не тільки Леклера, але й гонщиків McLaren – Ландо Норріса та Даніеля Ріккардо.

Видатний сезон для Сайнса. Проте, чи не стане це максимум іспанця? Під кінець сезону Леклер та Норріс наче вимкнулися з боротьби. Чи був це подарунок від Шарля та Ландо – покаже тільки 2022 рік.

Перші очки Рассела та Williams

Божевільний гран-прі Будапешту, який таким став після "боулінгу" від Валттері Боттаса, подарував перші очки для Williams з гран-прі Німеччини 2019 року.

Британці провалила сезон-2020, після чого легендарна родина Вільямсів продала команду новим власникам. Williams досі може розраховувати на очки тільки через екстраординарні обставини, які й сталися в Угорщині.

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Ніколасу Латіфі вдалося приїхати на сьомому місці, а Джордж Расселл перетнув фінішну лінію восьмим. Расселл вперше здобув очки за Williams і після гонки плакав від щастя.

Відео як Расселл плакав після гран-прі Угорщини



Але й на цьому щастя Williams у 2021 році не закінчилося. Уже в наступній гонці після літньої перерви Расселл вперше побував на подіумі – третє місце у "фантомній" гонці в Спа та 9-а сходинка в Латіфі. Для Williams це був перший подіум з 2017 року.

У Монці Расселу вдалося фінішувати 9-м та принести чергові очки до скарбнички Williams. Останні очки у сезоні Расселл здобув на драматичному гран-прі Росії, фінішувавши десятим.

У підсумку Williams фінішував на 8-у місці в Кубку конструкторів, випередивши Haas та Alfa Romeo.

Так, в останніх гонках сезону команда помітно "здала". І це легко пояснюється тим, що у Williams вирішили зекономити на купівлі нових силових установок у Mercedes.

Фантомна гонка в Бельгії

Гран-прі Бельгії на трасі Спа-Франкоршам – те, що цілий рік чекають усі фанати Формули-1. Одна з найбільш легендарних та цікавих гонок у календарі. Проте у 2021 році вона відбулася тільки формально.

Як це часто буває у Спа весь вікенд лив дощ. Пілоти Формули-1 за екстремальних умов таки провели кваліфікацію, результати яких не просто несподівані, а щось геть неймовірне.

Джордж Расселл на Williams заїхав на третє місце, Себастьян Феттель зі своїм Aston Martin – 5-е, Валттері Боттас на Mercedes опинився тільки десятим.

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Перед недільною гонкою автодром накрили дощові хмари. Старт гонки щоразу відкладали й через декілька годин пілоти проїхали декілька кіл за автомобілем безпеки. Це дозволило формально провести гонку.

Однак пілотам зарахували не всі очки, а поділили їх на два. Таким чином, за перемогу Макс Ферстаппен отримав 12,5 бала, а не звичні 25.

Ще декілька сезонів тому дощ не зупинив би організаторів Формули-1. Однак автодром Спа-Франкоршам надзвичайно небезпечний.

У 2019 році на ньому помер пілот Формули-2 Антуан Юбер. А в 2021 році під час кваліфікації в жіночій W Series у Спа сталася дуже серйозна аварія. Саме це змусило організаторів етапу відмовитися від старту.

Відео аварії у жіночій W Series

Подіум Фернандо Алонсо

У 2021 році легендарний дворазовий чемпіон світу Фернандо Алонсо повернувся у Формулу-1. Іспанець підсилив колишню команду Renault, яка у 2021 році змінила назву на Alpine.

У Кубку конструкторів Алонсо допоміг Alpine фінішувати на 5-у місці. У заліку пілотів іспанець фінішував 10-м та випередив свого партнера Естебана Окона.

В Угорщині Алонсо вкотре довів, що клас нікуди не зникає з роками. Іспанець, як звір, оборонявся від атак Льюїса Хемілтона. У підсумку Фернандо стримав семиразового чемпіона світу та допоміг Естебану Окону здобути дебютну перемогу у Формулі-1.



Фернандо Алонсо на подіумі в Катарі / Фото instagram.com/fernandoalo_oficial

Окон відповів взаємністю на дебютному гран-прі Катару. Француз стримав Серхіо Переса та допоміг Алонсо фінішувати на третьому місці.

Фернандо потрапив на подіум вперше з гран-прі Угорщини 2014 року. Тоді, виступаючи за Ferrari, іспанець фінішував другим.

Формула-1 переїжджає на Близький Схід

Хто платить гроші – той замовляє музику. Спорт – це повністю комерційна історія. В останні роки спорт стає все ближчим до Сходу, адже саме там "водяться" великі гроші.

Чемпіонат світу з футболу 2022 у Катарі, бій за звання чемпіона світу між Ентоні Джошуа та Енді Руїсом та Суперкубок Іспанії з футболу у Саудівській Аварії.

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У 2021 році у Формулі-1 продовжилася тенденція розвитку перегонів на Сході. Якщо у XX столітті Формула-1 розвивалася у Європі, то тепер ситуація змінилася.

У сезоні-2021 у Формулі-1 дебютували гран-прі Катару та Саудівської Аравії. На фоні гран-прі Нідерландів, яке повернулося у Формулу-1, гонки на Сході виглядали більш багатими.

Відео з гран-прі Саудівської Аравії



І сама конфігурація трас була нестандартна. У Саудівській Аравії пілоти жалілися, що траса небезпечна для перегонів. Але знову ж – фанати хочуть бачити, як пілоти їдуть на межі. Це ще один плюс у популяризації Формули-1.

Нарешті у Формулі-1 додумалися знімати гонки не тільки з допомогою гелікоптерів, але й дронів. Мінус етапів на Сході – відсутність фанатів з усіх куточків світу та прогнозована суха погода, яка не може внести корективи в гонку.

Цікаво, що етап у Саудівській Аравії міг взагалі не відбутися. Трасу добудували в останні дні й ФІА дала дозвіл проводити гонки на автодромі за день до старту гран-прі.

Netflix зробила Формулу-1 популярною у США

Формула-1 ніколи не була найпопулярнішим автоспортом у США. Проте американська компанія Netflix допомогла Формулі-1 здобути аудиторію на одному з найбільших ринків світу. Це сталося завдяки трьом сезонам серіалу Formula 1: Drive to Survive.

Гран-прі США встановив рекорд за кількістю глядачів у рамках одного етапу Формули-1. Гонку відвідало близько 140 тисяч глядачів. Протягом трьох днів гран-прі відвідали 400 тисяч вболівальників.

Цього б не сталося без Netflix. У 2022 році у США відбудуться відразу дві гонки! Можна тільки уявити, як популярність Формули-1 виросте після четвертого сезону Drive to Survive.

Етап в Остін у 2021 році був одним з найбільш яскравих з точки зору організації. Шоу від організаторів та крута робота пілотів з фанатами. Гонщики розробляли особливі дизайни шоломів, а Даніель Ріккардо став техаським ковбоєм.



Даніель Ріккардо в Остіні / Фото instagram.com/danielricciardo

Drive to Survive показує боротьбу між різними пілотами. Макс Ферстаппен відмовився від зйомок у серіалі, аргументуючи це тим, що Netflix вигадує "конфлікти". Частково це правда. Однак інакше Формулі-1 навряд чи вдасться стати цікавою для нейтральних фанатів. Проста "документалка" більше не може жити в сучасних умовах.

Завдяки серіалу Drive to Survive армія фанатів з'явилася і в інших пілотів. Здебільшого це йдеться про McLaren та Ландо Норріса. Серіал став містком між гонщиками та фанатами. Тому, крім перемог, популярність пілотам тепер може принести й серіал.

Формула-1 нарешті змінюється

У Формулі-1 знову стає більше драми, а вболівальники мають змогу бачити більше контактної боротьби. Все це завдяки появі спринт-кваліфікацій. Ходять чутки, що Формула-1 збільшить кількість спринтів з наступного сезону.

У 2021 році спринти відбулися тільки у Великій Британії, Італії та Бразилії. По факту фанати отримали три цікаві події: кваліфікацію, спринт та гонку.

Спринт довів свою доцільність на гран-прі Сан-Паулу в Бразилії. Льюїс Хемілтон, стартувавши останнім, всього за 24 коли прорвався на 5-е місце.

Відео обгону Хемілтона у Сан-Паулу



Поки єдиний мінус спринту – це розподіл очок. Банально гонщикам, які фінішують за межами топ-3, немає за що боротися та ризикувати розбити свій болід перед гонкою.

Черговий титул Mercedes

"Срібним стрілам" таки вдалося взяти 8-й Кубок конструкторів поспіль. Такої серії не має жодна команда Формули-1. Mercedes найсильніша команда Формули-1 з 2014 року.

Найближчими до Mercedes є Ferrari, якій вдалося здобути 6 поспіль кубків (1999 – 2004). У 2021 році "срібні стріли" здобули 10-й титул у своїй історії та зрівнялися з Ford. Перше місце за кількістю титулів утримує Ferrari (16). Проте "Скудерія" не перемагає з 2008 року.

У сезоні, що минув, у Red Bull дали гідний бій німецькій команді. Австрійці після етапів в Австрії мали найбільшу перевагу за весь сезон – 44 очки. Проте досить швидко її розгубили.

У Mercedes комфортно йшли до перемоги, але Red Bull відновив інтригу після етапів у США та Мексиці. За 4 етапи до кінця сезону різниця між командами була всього одне очко. Та на фініші року Mercedes як команда були недосяжні для двигунів Honda.

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