Вільямс помер у лікарні

Про причини смерті Френка Вільямса не повідомляється. Відомо, що він потрапив до лікарні 26-го листопада й помер у неділю, 28-го листопада.

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Потрапивши до лікарні у п'ятницю, сер Френк мирно помер сьогодні вранці в оточенні сім'ї. Ми віддаємо шану нашому коханому та надихаючому керівнику. Нам його дуже не вистачатиме. Ми просимо всіх друзів та колег поважати наші побажання щодо конфіденційності на цей момент,

– зазначено в офіційній заяві родини Вільямс у твітері.

Що відомо про Вільямса

Френк Вільямс – легендарна особистість для світового автоспорту. Команда Williams виступає у Формулі-1 з 1969 року. Через фінансові проблеми Вільямс продав команду у 1977 році.

Через два роки була створена команда Williams Racing і вже у 1980 році виграла свій перший Кубок конструкторів. Загалом команда виграла 9 Кубків конструкторів.

Williams залишається четвертою найуспішнішою командою в історії Формули-1 за кількістю перемог, поулів та титулів в особистому заліку.

Команда тримається другою, поступаючись Ferrari, за кількістю здобутих Кубків Конструкторів.

У 1999 році Вільямсу був наданий титул сера. У сезоні-2021 сім'я Вільямс повністю відійшла від справ у Формулі-1, продавши команду інвесторам з Канади.